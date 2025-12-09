Consiliul raional Soroca se întrunește de urgență, pe ordinea de zi: închiderea unei școli, aprobarea bugetului și premii

Vadim Șterbate
Consiliul raional Soroca se întrunește la 11 decembrie 2025 într-o ședință extraordinară. Conform dispoziției Președintelui Raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, pe ordinea de zi sunt 32 de subiecte, printre ele proiectul bugetului raional Soroca pentru anul 2026, în ambele lecturi, lichidarea Școlii Primare Slobozia-Vărăncău, scoaterea la concurs a unor rute regulate, transmiterea cu titlu gratuit a automobilului Skoda Superb, reparația drumurilor raionale și altele. 

Între timp au fost organizate consultări publice și ședințele comisiilor de specialitate.

