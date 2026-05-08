VOX: Cunosc sorocenii cum se transmite tuberculoza? / VIDEO

Tuberculoza rămâne una dintre cele mai periculoase boli infecțioase, chiar dacă în prezent există tratament. Boala este provocată de bacteria Microbacterium tuberculosis și afectează cel mai des plămânii, însă poate ataca și alte organe. Se transmite prin aer, atunci când o persoană bolnavă tușește, strănută sau vorbește.

Primele simptome apar treptat. Printre acestea se numără tusea care durează mai mult de trei săptămâni, febra, slăbiciunea și pierderea în greutate. Medicii atenționează că boala poate fi tratată, însă dacă nu este depistată la timp poate avea consecințe grave.

Mai periculoasă este tuberculoza multidrog rezistentă, o formă în care bacteria nu mai răspunde la medicamentele obișnuite. În astfel de cazuri, tratamentul este mai lung și mai dificil.

Sorocenii spun că este important ca oamenii să fie informați despre această maladie și modul în care se transmite.

„Din câte cunosc eu, tuberculoza este o boală foarte serioasă, care agravează foarte mult sistemul respirator, plămânii. Este foarte important să știm metodele, cum apare această boală, cum se transmite și cum se tratează. În secolul XXI, desigur că sunt foarte multe metode de a trata această boală. Este foarte important, în primul rând, să respectăm igiena, care ne salvează de foarte multe boli care se transmit”, a spus o doamnă.

Și tinerii cunosc faptul că boala se transmite rapid în spațiile închise.

„Tuberculoza se transmite prin aer, de la o persoană bolnavă la cele sănătoase, când vorbește, strănută sau chiar cântă. Cred că riscul de infectare este mai mare atunci când persoanele stau mult timp într-un spațiu închis”, a menționat un elev.

Pentru mai multe explicații, am discutat cu Mariana Perciun, vicedirector la Centrul de Sănătate Soroca.

„Tuberculoza este o maladie infecțioasă care se transmite prin cale aeriană, prin strănut și tuse de la pacienții deja infectați. Ea este mai agresivă în spații închise, unde sunt deja pacienți infectați. În ultimii doi ani, tratamentul a cunoscut o îmbunătățire. Durata acestuia este de aproximativ șase luni, iar pacientul poate avea o vindecare completă”, a explicat specialista.

Totuși, există și cazuri în care pacienții întrerup tratamentul înainte de termen, iar boala devine mai greu de tratat.

„Tuberculoza multidrog rezistentă apare atunci când pacientul abandonează tratamentul la jumătate de cale sau pleacă peste hotare fără a continua tratamentul. În aceste cazuri, pacienții se tratează mult mai greu și pot rămâne cu sechele post-tuberculoase”, a adăugat Mariana Perciun.

Medicii recomandă oamenilor să se adreseze la specialist imediat ce apar simptomele și să urmeze tratamentul până la capăt. Depistarea la timp și respectarea recomandărilor medicale pot salva viața pacientului și pot preveni răspândirea bolii.