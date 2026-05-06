Copiii de la grădinița nr.16 „Izvoraș” au vizitat pompierii din Soroca / GALERIE FOTO

Copiii din grupa pregătitoare a Instituției de Educație Timpurie nr.16 „Izvoraș” din municipiul Soroca au vizitat astăzi Direcția Situații Excepționale Soroca. Micuții, care în toamnă vor merge la școală, au participat la o activitate educativă organizată de Serviciul Prevenție.

Vizita s-a desfășurat sub îndrumarea angajaților instituției, care au adaptat activitățile la vârsta copiilor. Aceștia au aflat cum lucrează pompierii și salvatorii și ce rol au în situații de urgență.

Copiii au văzut autospecialele, echipamentele de intervenție și modul în care se stinge un incendiu. Un moment important a fost exercițiul practic. Micuții au manevrat furtunul de intervenție și au simulat stingerea unui incendiu. Activitatea i-a implicat direct și i-a ajutat să înțeleagă mai ușor informațiile.

Copii au venit îmbrăcați în costume de pompieri, iar acest lucru arată că ei erau deja familiarizați cu această profesie. Conducerea instituției, ghidată de Valentina Tihon, s-a implicat în pregătirea lor înainte de vizită.

Pe parcurs, copiii au primit explicații simple despre cum să se comporte în caz de incendiu. Salvatorii le-au prezentat reguli de bază și le-au arătat un material video educativ. La final, fiecare copil a primit pliante cu informații utile și mici cadouri.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și prietenoasă. Reprezentanții Direcției Situații Excepționale Soroca spun că astfel de vizite sunt importante. Ele ajută copiii să învețe reguli de siguranță și să înțeleagă rolul salvatorilor încă de la vârste mici.

Ofițer principal al Serviciului Prevenție, locotenent major al Serviciului Intern

Mihaela Bruma.