O elevă din Soroca a participat la o simulare a Congresului SUA și a obținut un rol important / GALERIE FOTO

O elevă de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca s-a remarcat într-un program educațional internațional. Victoria Zabolotniîi, elevă în anul IV la specialitatea Educație timpurie, a participat la simularea „Model US Congress”.
Programul a reunit tineri din mai multe orașe din Republica Moldova, printre care Soroca, Bălți, Chișinău, Comrat, Orhei și Ungheni. Activitățile au fost ghidate de formatori internaționali Fulbright.
Pentru a participa, elevii au avut nevoie de cunoașterea limbii engleze. Aceasta le-a permis să comunice, să înțeleagă subiectele și să se implice în dezbateri.
Pe parcursul programului, participanții au studiat sistemul politic al Statelor Unite și modul în care sunt adoptate legile. Ei au simulat procese reale de luare a deciziilor și au lucrat în echipă.
Victoria a obținut unul dintre cele mai importante roluri din program, cel de Speaker of the House of Representatives. Ea a fost aleasă la o diferență de un singur vot.
În această funcție, eleva a coordonat dezbaterile și a ghidat procesul de elaborare a unei legi. Tema principală a fost transparența utilizării taxelor cetățenilor.
Activitățile au inclus discuții, simulări politice și interacțiuni cu presa. Ele s-au desfășurat în spații precum America House și Mediacor.