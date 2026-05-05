Municipiul Soroca și orașul Drochia sunt în TOP-10, la capitolul „infracțiuni”

Șase din zece infracțiuni sunt comise în mediul urban, arată datele privind evoluția criminalității în Republica Moldova pentru anul 2025. Potrivit statisticilor, 64% din totalul infracțiunilor au fost înregistrate în mediul urban, confirmând concentrarea fenomenului infracțional în localitățile mari, scrie logos-pres.md

Astfel, în anul trecut subdiviziunile Poliției au înregistrat 20 126 infracțiuni, în scădere cu 4,7% față de anul precedent. Dintre acestea, aproape o treime revin municipiului Chișinău, care rămâne principala zonă cu cea mai mare incidență a infracționalității. Dintre sectoarele capitale, cele mai multe infracțiuni au fost raportate la Buiucani. La nivel administrativ-teritorial, în „top zece” localități cu cele mai multe infracțiuni au făcut parte, de asemenea, Bălți, Cahul, Orhei, Ungheni, Căușeni, Hîncești, Ialoveni, Drochia și Soroca.

În ceea ce privește infracțiunile grave, autoritățile raportează o rată ridicată de identificare a făptuitorilor. De exemplu, din totalul de 113 (anul trecut 123) omucideri, autorii au fost stabiliți în proporție de 98,4%. Cele mai frecvente infracțiuni documentate rămân escrocheriile, conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, infracțiunile legate de droguri, huliganismul, etc. Rata criminalității la nivel național, calculată în baza Recensământului populației și locuințelor din 2024, constituie 92,43 infracțiuni la 10 mii de locuitori.