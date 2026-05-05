Panglica Sf. Gheorghe: de ce e interzisă în Republica Moldova și ce trebuie să știm în ajun de 9 mai

Înainte de 9 mai, în R. Moldova se intensifică din nou dezbaterile privind așa-numita panglică Sf. Gheorghe, considerată de unii ca simbol al comemorării celui de-al Doilea Război Mondial, iar de alții – ca simbol al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În pofida interdicției în vigoare, unii cetățeni și politicienii continuă să folosească panglica în cadrul unor marșuri comemorative și afirmă că le-ar fi fost restricționat dreptul de a celebra Ziua Victoriei. În acest articol abordăm istoria simbolului, de ce panglica a ajuns în afara legii și care țări au renunțat la ea sau au înlocuit-o.

Istoria panglicii Sf. Gheorghe

Această panglică a apărut cu mult timp înaintea celui de-al Doilea Război Mondial și n-are vreo legătură directă cu această conflagrație. A fost instituită în anul 1769 în Imperiul Rus concomitent cu Ordinul Sf. Gheorghe – cea mai înaltă distincție militară pentru curaj. Culorile panglicii (negru și oranj) simbolizau fumul și flacăra.

În secolul XIX – la începutul secolului XX panglica era folosită în calitate de element al sistemului de distincții al Imperiului Rus, inclusiv în timpul războaielor purtate în acea perioadă (inclusiv în timpul Primului Război Mondial).

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial (numit în URSS și în Rusia modernă Marele Război pentru Apărarea Patriei), panglica Sf. Gheorghe nu era utilizată oficial în forma ei inițială, însă culorile ei se regăseau în:

panglica Gărzii (Гвардейская лента)

medalia Pentru victoria asupra Germaniei.

Actualul simbol (folosit pe larg) a apărut abia în secolul XXI. În 2005, în Rusia a fost lansată acțiunea panglica Sf. Gheorghe cu ocazia aniversării a 60 de ani de la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea a fost organizată de agenția de știri de stat RIA Novosti și Comunitatea Studențească. Ulterior, panglica a început să fie utilizată activ în calitate de simbol al comemorării războiului. Mai târziu însă, de când Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei, propaganda Kremlinului folosește panglica la scară largă și în calitate de simbol militarist, urmând scopuri politice care nu au vreo legătură cu cel de-al Doilea Război Mondial.

De ce Panglica Sf. Gheorghe e interzisă în R. Moldova

În R. Moldova, panglica Sf. Gheorghe e interzisă nu în calitate de simbol de comemorare a celui de-al Doilea Război Mondial, ci ca simbol care ține de actualul război purtat de Rusia împotriva Ucrainei. În aprilie 2022, după începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, Parlamentul RM a aprobat amendamente la unele legi care interzic utilizarea simbolurilor agresiunii militare, inclusiv panglica Sf. Gheorghe și literele Z și V (folosite de armata rusă).

Potrivit modificărilor în cauză, este interzisă confecționarea, afișarea și răspândirea simbolurilor folosite pentru justificarea sau propaganda războiului, încălcarea legii fiind sancționată cu amendă:

de la 90 la 180 de unități convenționale ( 4500–9000 de lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore;

la de unități convenționale ( de lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la la de ore; de la 180 la 360 de unități convenționale ( 9000–18000 de lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere;

la de unități convenționale ( de lei) aplicată persoanei cu funcție de răspundere; de la 360 la 600 de unități convenționale (18000–30000 de lei) aplicată persoanei juridice.

Totodată, dacă panglica Sf. Gheorghe este parte a distincției de care s-a învrednicit persoana, atunci purtarea acesteia este permisă.

În fiecare an, în ajunul zilei de 9 mai autoritățile reamintesc despre această interdicție. Totuși, unii politicieni și o parte dintre cetățeni continuă să ia parte la marșuri purtând aceste panglici.

Anual, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în frunte cu liderul Igor Dodon, participă la marșurile dedicate zilei de 9 mai purtând panglica Sf. Gheorghe și afirmând că le-ar fi interzis „să celebreze Ziua Victoriei”. A afișat atributul pe piept și arhiepiscopul de Bălți și Fălești Marchel, cunoscut prin viziunile sale pro-Rusia și anti-Occident. La pretinsa interdicție nejustificată de a purta panglica se refereau și unii dintre așa numiții activiști online, care promovează inclusiv narațiunile propagandistice ale Kremlinului.

Între timp, poliția aplică amenzi pentru etalarea ilegală a panglicii Sf. Gheorghe. Astfel, bunăoară în 2022, au fost amendate peste 100 de persoane, aproximativ același număr de persoane s-a ales cu amenzi în 2023 și aproape 200 au fost sancționate cu amenzi în 2024. Unele dintre amenzile aplicate au fost contestate, iar altele – anulate.

Este important să menționăm că la nivel juridic a fost interzisă nu sărbătoarea de 9 mai în sine, după cum dezinformează unii politicieni și adepți ai lor, ci folosirea unor simboluri concrete, calificate de lege ca elemente de propagandă a războiului.

În 2023, deputații din partea Partidului Socialiștilor s-au adresat Curții Constituționale (CC) privind efectuarea controlului constituționalității unor prevederi din Legea privind contracararea activității extremiste. CC a decis că purtarea panglicii este permisă cu excepția cazurilor când acest lucru se face cu scopul de a justifica sau glorifica acțiunile de agresiune militară, crimele de război sau crimele împotriva umanității.

Cum folosesc sau înlocuiesc panglica Sf. Gheorghe alte țări

După anexarea Crimeii de către Federația Rusă în anul 2014 și, în special, după declanșarea în 2022 a războiului la scară largă împotriva Ucrainei, atitudinea față de panglica Sf. Gheorghe în diferite țări s-a schimbat. Actualmente panglica continuă să fie folosită în Rusia (unde este atributul principal al Zilei Victoriei) și în Belarus, unde e utilizată împreună cu simboluri alternative după ce, în 2015, a fost înlocuită cu butoniera formată din panglici în culorile drapelului de stat al Belarusului (roşie şi verde) şi o floare de măr.

În alte ţări post-sovietice au apărut propriile simboluri de comemorare. De exemplu:

în Uzbekistan e folosită o panglică în culorile drapelului național;

în Kîrgîzstan e utilizată o panglică în două culori – roșu și galben;

în Kazahstan e folosită o panglică de culoare bleu pe care e aplicat un ornament național.

Astfel, memoria despre cel de-al Doilea Război Mondial este salvată fără utilizarea unui simbol care generează controverse politice.

De altfel, în cele trei țări menționate supra panglica Sf. Gheorghe nu este interzisă oficial, fiind folosită bunăoară de persoanele care participă la așa-numitele marșuri Regimentul nemuritor, însă demnitarii utilizează deja simbolurile noi.

Panglica a fost interzisă în totalitate ori restricționată în Ucraina, R. Moldova și Țările Baltice.

Cum putem comemora fără panglica Sf. Gheorghe

Memoria despre cel de-al Doilea Război Mondial nu ține de un singur simbol. Există mai multe modalități de marcare a evenimentului:

depunerea de flori;

participarea la activitățile de comemorare;

păstrarea memoriei despre membrii de familiei sau veterani etc.

Vom nota că în R. Moldova legea nu interzice marcarea zilei de 9 mai, să participăm la acțiunile de comemorare ori să aducem un omagiu veteranilor. Restricția se referă doar la atributele care, în contextul actual, sunt calificate ca instrument propagandistic și simbol al agresiunii militare.

Constantin Hairetdinov, Stopfals.md