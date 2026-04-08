Falsuri despre biserică și relația cu autoritățile, promovate de arhiepiscopul Marchel la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU

Episcopul de Bălți și Fălești Marchel, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse și antioccidentale, a vorbit la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU despre relația Mitropoliei Moldovei cu autoritățile R. Moldova, pe care le-a acuzat de încălcare a drepturilor credincioșilor. Marchel s-a referit la cazul bisericii din Dereneu și la presupuse sancțiuni aplicate enoriașilor pentru „corupție electorală pasivă”. Acuzațiile au fost preluate de mai multe surse pro-Kremlin. Afirmațiile despre încălcarea drepturilor credincioșilor nu au acoperire factuală, iar amenzile și dosarele electorale nu au legătură cu apartenența religioasă, ci cu implicarea în scheme de corupție. Discursul arhiepiscopului Marchel se înscrie într-o campanie mai largă de dezinformare și propagandă a Kremlinului, despre care Stopfals.md a scris în repetate rânduri.

Marchel a făcut declarațiile în limba rusă la 25 martie 2026, într-o înregistrare video difuzată în cadrul celei de-a 46-a întruniri din sesiunea 61 a Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (structură internațională care veghează respectarea drepturilor omului și are rolul de a analiza, denunța și recomanda soluții pentru abuzuri și încălcări).

Declarațiile sale au fost preluate de mai multe surse care obișnuiesc să dezinformeze, printre care TV6 MD, Noi.md și Traditia.md.

Marchel prezintă penalitățile pentru fraude electorale drept prigonire a enoriașilor

„O problemă serioasă o constituie și aplicarea pe scară largă a răspunderii administrative față de credincioșii noștri, acuzați de așa-numita «corupție electorală pasivă». Pelerinii și clerul nostru se confruntă cu controale regulate și intensificate la traversarea frontierei de stat” (afirmațiile originale în limba rusă pot fi accesate aici), a spus Marchel.

El nu a explicat despre ce fel de penalități este vorba, dar cel mai probabil s-a referit la amenzile și dosarele legate de fraude electorale de la ultimele scrutine, în spatele cărora a stat grupul criminal Șor.

În realitate, mai mulți preoți și enoriași ai Mitropoliei Moldovei au beneficiat de plăți printr-o schemă netransparentă, în preajma alegerilor și a referendumului pro-european din septembrie 2024. Este vorba de amestecul Rusiei în alegerile și referendumul pro-european din septembrie 2024, când s-a încercat coruperea a sute de mii de alegători din R. Moldova prin transferuri de la Promsvyazbank, o bancă rusească aflată sub sancțiuni internaționale. Schema de corupere a fost prezentată în detalii și de Ziarul de Gardă.

Totodată, presa de la Chișinău a scris că mai multe grupuri de preoți de la Mitropolia Moldovei ar fi participat la „pelerinaje” în Rusia, plătite de oligarhul Ilan Șor, și că clericii ar fi primit și carduri MIR, pe care urmau să încaseze bani de la acesta. Europa Liberă a scris că, în preajma celor două scrutine, aproape 500 de preoți și enoriași din Moldova au mers în pelerinaje la Moscova, finanțate de Patriarhia Rusă.

Astfel, nici sancțiunile și nici ceea ce Marchel numește „controale regulate și intensificate la traversarea frontierei” nu au legătură cu apartenența religioasă a persoanelor vizate.

Trecerea preoților de la o mitropolie la alta

În discursul de la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU (dar și cu alte ocazii), Marchel s-a referit și la pretinsa intenție a autorităților de a confisca circa 800 de biserici de la Mitropolia Moldovei.

„Continuă procesul judiciar care poate duce la confiscarea din posesia confesiunii noastre a 800 de biserici și mănăstiri, obținute legal de noi în cadrul procedurii de restituire. În același timp, o altă confesiune — «Mitropolia Basarabiei» a Bisericii Române — beneficiază în Republica Moldova de un statut privilegiat: structurile acestei biserici primesc finanțare din bugetul României, iar preoților noștri li se oferă bani pentru a trece sub această jurisdicție. Astfel, reînregistrările forțate și ilegale ale comunităților noastre în jurisdicția «Mitropoliei Basarabiei» sunt stimulate activ prin mijloace financiare, iar drepturile credincioșilor noștri sunt încălcate în mod grav” (afirmațiile originale în limba rusă pot fi accesate aici), a declarat episcopul de Bălți și Fălești.

Nu este pentru prima dată când reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei se plâng pe faptul că mai mulți preoți trec în subordinea Mitropoliei Basarabiei. Acest proces s-a amplificat în 2022, după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina. Doar în primele luni de război, potrivit unui articol al Europei Libere, peste 60 de preoți din R. Moldova au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Însuși Mitropolitul Vladimir recunoștea într-o scrisoare adresată patriarhului rus Kirill, în septembrie 2022, că preoți și enoriași critică susținerea de către Patriarhia rusă a invaziei militare în Ucraina, din care cauză aleg să plece la Mitropolia Basarabiei, iar încrederea în biserică a scăzut.

Dezinformările legate de biserică au fost promovate pe larg în ultimii ani. Biserica ortodoxă din Moldova este divizată, în mare, între două mitropolii – Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (cunoscută ca Mitropolia Moldovei), subordonată Patriarhiei Ruse, și Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române. Mitropolia Moldovei, care s-a format după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, în 1812, deține peste 1.100 de parohii, sau aproximativ 75% din numărul total de biserici ortodoxe de pe teritoriul R. Moldova. Patriarhia Română nu recunoaște trecerea acestora în subordinea Bisericii Ortodoxe Ruse și a reactivat în 1992 Mitropolia Basarabiei (constituită după unirea din 1918), dar a fost recunoscută de autoritățile de la Chișinău abia în 2002, după ce a atacat R. Moldova la CtEDO.

„Спецназ”-ul de la Dereneu

Episcopul de Bălți și Fălești a manipulat cu privire la scandalul bisericii de la Dereneu, prezentând acest caz ca exemplu de „încălcare a drepturilor credincioșilor”.

„În satul Dereneu, unde autoritățile au folosit forțele speciale împotriva credincioșilor noștri, pentru a asigura transferul bisericii noastre către Mitropolia Basarabiei” (afirmațiile originale în limba rusă pot fi accesate aici), a spus Marchel.

Amintim că scandalul de la Dereneu s-a întețit la începutul acestui an, după ce în 2025 Mitropolia Basarabiei a câștigat în instanță dreptul de folosire a lăcașului. Pe 2 februarie, preotul afiliat Mitropoliei Moldovei s-a baricadat în biserică (împreună cu soția și cei trei copii) și a încuiat-o din interior. Pentru asigurarea ordinii publice, la fața locului au fost mobilizați polițiști care au format un cordon. Mai multe persoane, împreună cu primarul, au protestat și au vrut să forțeze intrarea. La 10 februarie, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei și alți cetățeni, organizați de primarul socialist (circa 150 de persoane), au rupt cordonul poliției și au pătruns ilegal în biserică.

Contrar declarațiilor arhiepiscopului Marchel, poliția nu s-a implicat în transmiterea bisericii către Mitropolia Basarabiei, ci doar a asigurat ordinea publică, în condițiile în care cel grup de persoane forțau intrarea în biserica pentru care Mitropolia Basarabiei a obținut în instanță drept de folosință. Stopfals.md a realizat o cronologie a evenimentelor legate de biserica de la Dereneu, a explicat cum a ajuns în subordinea Mitropoliei Basarabiei și a demontat o serie de falsuri pe acest caz.

În contextul cazului de la Dereneu, ministrul Culturii a explicat că sunt aproximativ alte 800 de biserici care ar putea reveni în gestiunea statului. Cristian Jardan a precizat că acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unei decizii judecătorești. El a menționat însă că soarta lăcașelor ar putea fi decisă de comunitățile locale, așa cum s-a întâmplat și în cazul bisericii de la Dereneu.

„Aliatul Kremlinului”

Episcopul de Bălți și Fălești Marchel este considerat unul dintre cei mai radicali lideri a Mitropoliei Moldovei, despre care presa a scris că ar fi un aliat important al Kremlinului.

După primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2016, episcopul Marchel a criticat-o deschis pe candidata pro-europeană Maia Sandu, una din principalele acuzații fiind că nu este căsătorită și nu are copii, și l-au favorizat deschis pe candidatul pro-rus Igor Dodon, prezentat ca „moral sănătos și pro-ortodox”. Marchel a fost obligat de instanță să-i achite Maiei Sandu despăgubiri morale de 20 de mii de lei pentru declarațiile de discriminare la adresa sa.

Critic la adresa Occidentului și a politicienilor pro-europeni, Marchel a aprobat în anul 2022 excluderea din rugăciunile preoților din eparhia sa a conducerii pro-europene a țării, în special a factorilor de decizie care au promovat adoptarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice. Astfel, parlamentarilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) le-a fost interzis accesul la împărtășanie în toate bisericile Eparhiei de Bălți și Fălești, până în Duminica Mare a anului 2022.

În același an, sfidând legea, acesta a afișat panglica Sfântului Gheorghe, un simbol specific propagandei Kremlinului.

La alegerile prezidențiale din 2024, Marchel a promovat-o deschis pe candidata Victoria Furtună, considerată afiliată lui Ilan Șor și sprijinită de Rusia.

În iunie 2025, el a făcut afirmații similare (despre pretinse încălcări ale drepturilor credincioșilor din R. Moldova) la același Consiliu pentru Drepturile Omului al ONU.

Presa a scris și despre modul de viață al episcopului Marchel, sugerându-se că ar fi încălcat jurământul castității și pe cel al sărăciei.

Prinși cu dezinformarea

De-a lungul anilor, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei au lansat constant falsuri și teorii ale conspirației. În mai 2020, în plină criză pandemică, sinodul mitropoliei a adoptat o adresare către autorități să nu accepte „vaccinarea forțată” împotriva COVID-19, invocând falsuri și speculații. În adresare se invocă conspirații precum că „tehnologia 5G în combinație cu anumite vaccinuri administrate în China și Italia au dus la apariția virusului”, că „a început microciparea în masă a populației din Europa”, iar „Bill Gates care a omorât prin vaccinare sute de mii de copii, vrea să introducă cipuri în oameni, ca să-i controleze de la distanță”. Numeroși preoți (inclusiv Marchel) s-au pronunțat împotriva vaccinării contra COVID-19 și au adoptat poziții pro-ruse și antioccidentale.

Stopfals.md a demonstrat anterior că același lucru se întâmplă și în alte state post-sovietice.

Portalul nostru a demontat și alte dezinformări despre biserică: că Maia Sandu ar promova transmiterea bisericilor Mitropoliei Basarabiei, că în R. Moldova se duce o luptă împotriva valorilor creștine, că autoritățile ar intenționa să interzică Mitropolia Moldovei sau pretinsa divizare a bisericii de către actuala guvernare.

Dana Ciobanu, Stopfals.md