Gheorghe Hajder: La Arionești au fost înlocuite cinci dintre cele șapte baraje absorbante

În ultimele două zile, în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, au fost înlocuite cinci dintre cele șapte baraje absorbante aflate în prima linie de protecție. Mai mult de atât, se dispersează material absorbant în amonte de câteva ori pe zi, iar suplimentar, direct peste baraje, a fost aplicată o soluție diluată specială, destinată dizolvării substanțelor petroliere.

De ieri, specialiștii din România lucrează alături de noi în teren, oferind sprijin și expertiză în gestionarea eficientă a situației de pe râul Nistru, scrie pe rețelele de socializare ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Este important de menționat că, în urma monitorizării constante, rezultate de laborator confirmă faptul că parametrii calității apei se mențin în limitele normelor legale, fiind în deplină siguranță. Astăzi, intervenția se va muta la Hidrocentrala de la Dubăsari, unde vom efectua lucrări de întreținere a barajelor existente și o inspecție completă a lacului de acumulare.

De asemenea, în această săptămână am recepționat un lot de ajutor tehnic din partea Slovaciei, care include: •⁠ ⁠30 de recipiente pentru lichide; •⁠ ⁠154 metri de baraje absorbante; •⁠ ⁠220 litri de sorbent lichid biodegradabil; •⁠ ⁠10 pompe pentru apă murdară.

Mulțumim Slovaciei pentru suport!