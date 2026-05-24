Doina Lupu: „Copiii au nevoie de reguli clare și echilibru în familie” / VIDEO

Tot mai mulți părinți ajung la psiholog din cauza dificultăților apărute în relația cu propriii copii. Problemele de comportament, lipsa comunicării sau conflictele din familie sunt tot mai des întâlnite, iar specialiștii spun că multe dintre acestea pornesc chiar din modul în care copiii sunt educați încă de mici.

Psihologul din Soroca, Doina Lupu, afirmă că una dintre cele mai frecvente greșeli ale părinților este sentimentul permanent de vinovăție.

„Mulți părinți trăiesc cu frica că greșesc și că își vor traumatiza copilul. Acest sentiment se transmite și copilului”, explică specialista.

Potrivit acesteia, o altă problemă des întâlnită este controlul exagerat asupra copiilor. Mulți dintre ei cresc fără să aibă libertatea de a lua decizii simple, legate de haine, activități sau preferințe personale.

Psihologul spune că acest hipercontrol poate afecta dezvoltarea copilului și capacitatea lui de a lua decizii la maturitate.

„Copiii care sunt controlați permanent ajung să nu mai știe să decidă singuri atunci când cresc”, afirmă Doina Lupu.

Specialista atrage atenția și asupra lipsei de consecvență în educație. Situațiile în care astăzi copilului i se permite ceva, iar mâine este certat pentru același lucru, creează confuzie și nesiguranță.

De asemenea, psihologul consideră că neînțelegerile dintre părinți în fața copilului afectează echilibrul din familie. Atunci când un părinte stabilește reguli, iar celălalt le ignoră, copilul nu mai înțelege ce este corect și ce nu.

„Lipsa regulilor în familie duce de multe ori la probleme de comportament și conflicte între părinți și copii”, susține psihologul.

Doina Lupu spune că mulți părinți ajung să ridice tonul sau să reacționeze agresiv tocmai pentru că în familie nu există limite clare și reguli stabilite din timp.

Specialista îi îndeamnă pe părinți să comunice mai mult cu cei mici, să fie consecvenți și să construiască relații bazate pe încredere și echilibru, nu pe frică sau control excesiv.