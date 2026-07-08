Apel de ajutor pentru o familie din Florești: A rămas fără casă după un incendiu

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul s-a produs în seara zilei de 27 iunie, în jurul orei 18:07, pe strada Meșterilor din satul Putinești. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri, transmite stiri.md

Flăcările au distrus aproximativ 90% din acoperișul casei de locuit, cu dimensiunile de 16 pe 10 metri, și au mistuit complet o anexă a gospodăriei. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit IGSU, cauza probabilă a incendiului este deflagrația unei butelii de gaz aflate în anexa locuinței.

Într-o postare pe rețelele sociale se menționează că în momentul izbucnirii incendiului în casă se aflau cei doi copii ai familiei – o fetiță de patru luni și un băiețel de doi ani. Părinții au reușit să-i scoată la timp din locuință înainte ca butelia să explodeze.

„În doar câteva clipe, în urma exploziei unei butelii cu gaz, viața lor s-a schimbat complet. Casa în care își creșteau copiii a fost distrusă, iar familia a rămas fără aproape toate bunurile”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Cei care au inițiat apelul spun că familia are nevoie de sprijin financiar, materiale de construcție și alte bunuri de strictă necesitate, pentru a reuși să-și refacă locuința înainte de sezonul rece.

Persoanele care doresc să ajute pot contacta familia la numerele de telefon indicate sau pot face donații în contul bancar:

Persoane de contact: +373 60 769 471; +373 68 342 054.

Donații: Moldindconbank Card: 518894030303042675

Beneficiar: Moroșan Irina

Număr de contact: 061 223 613

Foto: Colaj știri.md