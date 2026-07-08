Escrocii își freacă palmele: încă 2.000.000 de lei li s-au pus pe tavă de cetățenii naivi

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Poliția Reăublicii Moldova informează că, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat noi șapte cazuri de fraudă telefonică, iar prejudiciul total este de aproximativ 2 milione de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, 152 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Analiza cazurilor arată că infractorii continuă să combine identitatea mai multor instituții (bancă, poliție, SIS, diverse companii), sporind credibilitatea scenariilor și determinând victimele să acționeze fără verificarea informațiilor.

Transferurile bancare și trimiterea banilor prin curier rămân cele mai frecvente metode folosite de infractori.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 800.000 de lei, în Rezina. Victima a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției Cibernetice, fiind convinsă că trebuie verificată proveniența legală a banilor deținuți. În rezultatul manipulării psihologice, aceasta a transmis banii prin intermediul unui curier.

Nu uitați: – Nu comunicați coduri SMS, parole, PIN-uri sau datele cardului bancar. – Nu contractați credite și nu transmiteți bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.

În cazul unui apel suspect, contactați direct banca sau Poliția, folosind numerele oficiale.

Informați-vă, verificați și nu le oferiți escrocilor șansa de a vă lăsa fără bani!