Agenți ai dezinformării, cu conturile blocate

Fondurile a trei persoane, incluse recent pe lista sancțiunilor internaționale, au fost blocate la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Deciziile SFS îi vizează pe Alina Juc, Iuri Vitneanski și Ruslan Garbalî și au fost publicate, marți, în Monitorul Oficial.

Alina Juc, Iuri Vitneanski și Ruslan Garbalî sunt printre persoanele incluse pe listele de sancțiuni la mijlocul lunii curente, fiind recunoscuți responsabili „pentru acțiuni care vizează destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității și independenței Republicii Moldova, inclusiv acțiunile care vizează subminarea proceselor sale democratice”. Alături de ei au fost supuși sancțiunilor ex-bașcana Irina Vlah, Anton Tregub, curator rus pentru Partidul Moldova Mare și Anton Usov, cetățean rus, infiltrat în structuri bisericești.

Alina Juc a fost coordonatoare în rețeaua de dezinformare a lui Ilan Șor, cu rol central în recrutarea și recompensarea persoanelor, Iuri Vitneanski a fost membru al Partidului Renaștere, iar Ruslan Garbalî a fost șeful organizației teritoriale Vulcănești a Partidului Renaștere.

„Listările de astăzi includ membri ai entităților succesoare ale partidului politic ȘOR scos în afara legii și apropiați ai lui Ilan Shor, inclus pe lista UE. Ei au fost implicați activ în Operațiuni finanțate de Rusia care au vizat perturbarea alegerilor parlamentare din septembrie 2025, prin coordonarea schemelor de cumpărare a voturilor și campaniilor de dezinformare. Unele dintre persoanele sancționate sunt, de asemenea, conectate la Evrazia, aflată pe lista UE, organizație neguvernamentală cu sediul în Rusia, prin care au fost organizate recrutarea, instruirea, diseminarea propagandei și rețelele de teren”, scria atunci Consiliul Uniunii Europene (UE).

Deciziile SFS privind blocarea fondurilor sunt remise către băncile unde persoanele vizate au conturi, Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Băncii Naționale a Moldovei și persoanelor vizate, informează anticoruptie.md