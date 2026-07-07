Activitatea desfășurată simultan în Republica Moldova și într-un alt stat poate fi luată în calcul la stabilirea pensiei, dacă…

Dacă sunt respectate prevederile acordurilor internaționale în domeniul securității sociale, cetățenii Republicii Moldova care au muncit atât în republică, cât și peste hotare pot cumula stagiul de cotizare pentru pensie. În special, este necesară cumularea stagiului de cotizare din Republica Moldova cu cel realizat în străinătate, care va fi solicitată precum și o confirmare a perioadei de cotizare de la instituția competentă de asigurări sociale din statul respectiv.

Important este că persoanele care au acumulat stagiu de cotizare atât în Republica Moldova, cât și peste hotare trebuie să prezinte aceleași documente ca și cei care au activat doar în Republica Moldova.

Conform informației furnizate de casa Națională se Asigurări Sociale, perioadele de muncă realizate în cele două state nu trebuie să se suprapună în cazul procedurii de totalizare a stagiului de cotizare. Dacă o persoană lucrează în Republica Moldova și, în același timp, prestează servicii în baza unui contract individual de muncă într-un stat cu care țara noastră are încheiat un acord internațional în domeniul securității sociale, fiecare stat va calcula pensia doar pentru perioada de cotizare realizată pe teritoriul său.

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