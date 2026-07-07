S-a scumpit apa la Drochia: consumatorii casnici vor plăti 25,62 lei pentru un metru cub de apă, față de 22,96 lei

De către
OdN
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Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife la apă pentru consumatorii cadnici din mai multe orașe, inclusiv cei din orașul Drochia. Concomitent, vor crește și prețurile pentru canalizare și epurarea apelor uzate. 

Astfel, consumatorii casnici din Drochia vor plăti 25,62 lei pentru un metru cub de apă, față de 22,96 lei în prezent. Pentru consumatorii noncasnici, tariful se menține la 39,44 lei. Totodată, serviciul de canalizare și epurare a apelor uzate se va scumpi de la 25,15 la 29,04 lei pe metru cub.

Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea hotărârilor ANRE în Monitorul Oficial.

 


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OdN
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