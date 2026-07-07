7 iulie – a venit sărbătoarea și pe ulița iubitorilor de ciocolată!

În contextul Zilei Mondiale a Ciocolatei, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) încurajează consumatorii să descopere ce înseamnă o ciocolată autentică, cum poate fi deosebită de alte produse de cofetărie și la ce trebuie să fie atenți atunci când o cumpără.

Ce este, de fapt, ciocolata?

Conform Hotărârii Guvernului nr. 204/2009 cu privire la aprobarea Cerințelorde calitate pentru „Produse de cofetărie”, denumirea „ciocolată” poate fi utilizată doar pentru produsele care respectă anumite cerințe privind compoziția și conținutul minim de substanță uscată de cacao și unt de cacao. Aceste cerințe sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene.

În funcție de tip, ciocolata este obținută din:

masă de cacao;

unt de cacao;

zahăr;

în cazul ciocolatei cu lapte – lapte sau produse din lapte.

diverse umpluturi, precum nuci sau fructe liofilizate/uscate;

Important de știut:

Ciocolata autentică nu trebuie să conțină alte uleiuri vegetale (de exemplu ulei de palmier) în afara de untul de cacao. Ciocolata nu trebuie confundată cu bomboanele. Nu toate produsele care au gust de cacao sunt ciocolată. Bomboanele, cremele sau batoanele glazurate pot conține cantități reduse de cacao ori pot utiliza și alte grăsimi vegetale și numeroase ingrediente specifice produselor de cofetărie. Prin urmare, denumirea produsului și lista ingredientelor sunt cele care vă spun dacă aveți în față o ciocolată autentică sau un alt produs de cofetărie. Bruma albă de pe ciocolată nu înseamnă că produsul este alterat sau nesigur pentru consum În perioada verii, când ciocolata este expusă la variații de temperatură, poate apărea un strat albicios la suprafață. Acest fenomen poartă denumirea de „fat bloom” (migrarea untului de cacao la suprafață) sau „sugar bloom” (cristalizarea zahărului în urma condensului). Aceste modificări afectează doar aspectul și uneori textura produsului, nu siguranța alimentară, atât timp cât ciocolata a fost păstrată în termenul de valabilitate și în condiții corespunzătoare. Fenomenul este bine cunoscut în industria alimentară și nu indică dezvoltarea microorganismelor sau alterarea produsului. Ciocolata conține teobromină. Boabele de cacao conțin în mod natural teobromină, un compus din familia metilxantinelor. Teobromina este un stimulent natural din familia xantinelor, regăsit în boabele de cacao. Spre deosebire de cafeină, ea oferă o energie mai blândă și de lungă durată, fără agitația sau stările de anxietate asociate cafelei. Efectele benefice sunt asociate în special consumului moderat de ciocolată cu un conținut ridicat de cacao, în cadrul unei alimentații echilibrate.

⚠️ Atenție! Ciocolata poate fi periculoasă pentru animalele de companie.

Deși pentru oameni teobromina este metabolizată relativ rapid, câinii și alte animale de companie o elimină mult mai lent din organism.

Ciocolata neagră și pudra de cacao sunt cele mai periculoase, deoarece conțin cele mai mari cantități de teobromină.

✅ Recomandările ANSA pentru consumatori:

La cumpărare:

cumpărați ciocolata doar din unități înregistrate de ANSA;

verificați integritatea ambalajului;

citiți denumirea produsului și lista ingredientelor;

verificați data durabilității minimale;

dacă doriți o ciocolată autentică, alegeți produse în care untul de cacao și masa de cacao se regăsesc printre principalele ingrediente.

La păstrare:

depozitați ciocolata într-un loc uscat și răcoros;

temperatura optimă este de aproximativ 15–21°C ;

; evitați expunerea directă la soare și variațiile bruște de temperatură;

nu păstrați ciocolata lângă produse cu miros puternic, deoarece aceasta poate absorbi mirosurile din jur.

Ciocolata este unul dintre cele mai apreciate produse alimentare din lume. Atunci când este aleasă corect, păstrată în condiții adecvate și consumată cu moderație, aceasta poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, informează ansa.gov.md

De Ziua Mondială a Ciocolatei, ANSA vă îndeamnă să citiți eticheta, să alegeți produse de calitate și să vă bucurați de gustul autentic al ciocolatei în deplină siguranță.