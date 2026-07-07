Pentru trei ciocolate „Snickers” și 157 de lei extrași din casă un bărbat de 47 de ani a fost la 6 ani și 8 luni de închisoare

De către
OdN
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Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru tâlhărie. Inculpatul, în vârstă de 47 de ani a fost sancționat cu 6 ani și 8 luni de închisoare, informează procuratura.md Potrivit învinuirii înaintate de procurori, la 09 mai 2026, pe timp de seară, inculpatul a intrat într-un magazin alimentar din centrul capitalei și a amenințat vânzătoarea cu un cuțit pentru a sustrage banii.

Victima a relatat că bărbatul s-a năpustit după tejghea și amenințând-o cu cuțitul a menționat să îi dea „banii”. Femeia a spus că nu sunt bani în casă, atunci bărbatul a luat 3 ciocolate „Snickers” de pe rafturi și a început să tragă femeia de păr și de cap pentru a o imobiliza și o doborî la pământ. Imediat, a deschis aparatul de casă și a sustras 157 de lei. Femeia a reușit să apese butonul de alarmă și la fața locului a sosit echipa serviciului de pază contractat de magazin.

Inculpatul și-a recunoscut vina, a declarat că regretă cele comise și că și-a cerut scuze de la victimă încă în ziua comiterii infracțiunii.

Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.


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OdN
OdN
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