Moldova a câștigat DUMBRAVISION la Tabăra „La Dumbrava” / VIDEO

De către
Elena Cornea
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Scena Taberei „La Dumbrava” a găzduit ieri unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului estival – DUMBRAVISION, un concurs artistic inspirat de celebrul Eurovision Song Contest, în care copiii și-au demonstrat talentul, creativitatea și spiritul de echipă.

În cadrul spectacolului, fiecare echipă a reprezentat o țară europeană prin muzică, dans, costume și momente artistice originale. Participanții au urcat pe scenă cu emoție și entuziasm, transformând seara într-o adevărată sărbătoare a diversității culturale și a creativității.

Cele nouă echipe au reprezentat Grecia, Suedia, Finlanda, Cipru, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Norvegia și Olanda, impresionând publicul prin prestații pline de energie și imaginație.

La finalul competiției, Republica Moldova a fost desemnată câștigătoarea ediției DUMBRAVISION. Echipa care a reprezentat țara noastră a convins juriul și spectatorii printr-un moment artistic apreciat pentru originalitate, expresivitate și implicare.

Organizatorii au subliniat că DUMBRAVISION este mai mult decât un concurs muzical. Inspirat de formatul Eurovision, evenimentul oferă copiilor oportunitatea de a-și valorifica aptitudinile artistice, de a lucra în echipă și de a descoperi cultura altor state europene într-un mod interactiv și distractiv.

Seara s-a încheiat în aplauzele publicului, iar fiecare participant a fost răsplătit pentru efortul depus și pentru emoțiile oferite spectatorilor. Chiar dacă pe scena Eurovisionului oficial victoria Republicii Moldova mai este așteptată, la Tabăra „La Dumbrava” trofeul DUMBRAVISION a revenit echipei care a reprezentat cu mândrie țara noastră.


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Elena Cornea
Elena Cornea

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