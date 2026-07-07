Discuții aprinse la Primăria Zastânca: bani pentru consilieri – da, pentru drumuri – ba. Ce s-a vorbit despre amalgamare? / VIDEO

Astăzi la Zastânca a avut loc ședința extraordinară a Consiliului local, cu trei subiecte pe ordinea de zi. Cu toate că a fost propunerea ca, ținând cont de faptul că sunt doar trei subiecte, aleșii locali să nu ia bani pentru această ședință, majoritatea consilierilor a votat totuși ca fiecare să ridice indemnizația de 1000 de lei.

Proiectul de decizie principal, cel cu privire la modificarea bugetului primăriei satului Zastânca pentru anul 2026, care prevedea lucrări importante de infrastructură, nu a acumulat numărul necesar de voturi.

După închiderea ședinței, aleșii locali au fost invitați la o discuție cu reprezentanții autorităților centrale, care gestionează procesul de amalgamare. Au fost puse întrebări, iar ambele tabere, atât cele „pro Soroca” cât și „pro Cosăuți”, au venit cu argumente și contra argumente.

Observatorul de Nord a filmat ambele ședințe și le publică integral, ca să auziți ambele părți și să vă faceți concluzia.

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