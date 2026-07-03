Premierul Alexandru Munteanu anunță că își încheie mandatul: „Aleg să plec”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat că își încheie mandatul de prim-ministru, invocând imposibilitatea de a-și mai exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Mesajul marchează un moment politic important la Chișinău și deschide etapa unor decizii privind viitorul Executivului.

Într-un mesaj public, Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de premier „cu multă responsabilitate” și cu convingerea că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine. Totodată, el a explicat că decizia de a pleca vine după ce a ajuns la concluzia că nu-și mai poate continua mandatul în condițiile actuale.

„Azi îmi închei mandatul de Prim-ministru.

Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.

Mulțumesc tuturor colegilor – miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință.

Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm.

Vă mulțumesc!”

Premierul nu oferă în mesaj detalii despre eventuale tensiuni politice cu președinta Maia Sandu, decizii concrete sau pașii instituționali care vor urma, însă formulează clar motivul central al retragerii: nevoia de a rămâne fidel propriilor convingeri.

Alexandru Munteanu a transmis mulțumiri miniștrilor, echipelor acestora și persoanelor care au activat în cadrul Guvernului, subliniind profesionalismul și buna-credință a celor cu care a lucrat. Mesajul său sugerează că, deși părăsește funcția de prim-ministru, intenționează să rămână implicat în viața publică sau profesională a statului.