Elevii din Drochia, premiați într-un concurs internațional de creație artistică

Într-un cadru dedicat celebrării a 250 de ani de la Independența Statelor Unite ale Americii , orașul Drochia a fost reprezentat printr-o implicare activă a mediului educațional, care promovează constant valorile interculturale și dialogul între culturi.

Pentru profesorii de limba engleză, participarea la evenimentul aniversar a reprezentat mai mult decât o simplă activitate protocolară. A fost o experiență educațională cu profunde semnificații culturale, menită să evidențieze rolul limbii engleze ca punte de comunicare între societăți și sisteme de valori diferite. Organizatorii au subliniat importanța promovării dialogului intercultural în mediul educațional, iar evenimentul a oferit un cadru propice pentru schimb de idei și bune practici.

Unul dintre cele mai remarcate momente ale serii a fost prezentarea lucrărilor plastice realizate de elevele de la IP Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” Drochia. Posterele acestora, premiate în cadrul unui concurs dedicat aniversării, au atras atenția prin originalitate, mesaj și sensibilitate artistică, reușind să transmită într-un mod creativ semnificația evenimentului.

„A fost o experiență foarte interesantă pentru mine. Prin acest concurs am reușit să învăț mai multe despre istoria Statelor Unite și să-mi exprim ideile într-un mod creativ. Mă bucur că lucrările noastre au fost apreciate și că am putut reprezenta liceul din Drochia la un astfel de eveniment”, a menționat una din participante.

Rezultatele obținute de elevele din Drochia au fost apreciate ca o reușită a întregii comunități școlare. Profesorii au evidențiat faptul că astfel de concursuri contribuie la dezvoltarea spiritului civic, a gândirii critice și a interesului pentru cultura universală.

Participarea și succesul elevilor din Drochia confirmă încă o dată rolul important al școlii în formarea tinerilor deschiși către lume și conectați la valorile educației moderne. Evenimentul a demonstrat că performanța academică și creativitatea pot deveni o adevărată carte de vizită pentru comunitățile locale.

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