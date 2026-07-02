Victor Botnaru: „Mai avem multe de descoperit despre Ștefan cel Mare” / VIDEO

Ziua trecerii la cele veșnice a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt a fost comemorată astăzi printr-un moment de evocare dedicat uneia dintre cele mai importante personalități din istoria Moldovei.

În cadrul evenimentului, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, Victor Botnaru, a vorbit despre moștenirea istorică lăsată de voievod și despre numeroasele aspecte care continuă să fie cercetate de istorici.

„Astăzi comemorăm ziua trecerii la cei drepți, în Împărăția Mântuitorului, a marelui și sfântului domnitor Ștefan. Avem foarte multe de studiat despre ceea ce înseamnă Ștefan. Chiar dacă s-au scris sute de kilometri despre epoca și personalitatea sa, rămân încă întrebări la care istoricii încearcă să găsească răspunsuri. Până la urmă, urmează să stabilim cine a fost acea Margareta Mușat, considerată fondatoarea dinastiei Mușatinilor”.

Ștefan cel Mare a domnit între anii 1457 și 1504, fiind unul dintre cei mai longevivi și apreciați conducători ai Țării Moldovei. În timpul domniei sale, statul medieval moldovenesc și-a consolidat poziția politică și militară, iar numeroase lăcașuri de cult ridicate la inițiativa sa au devenit simboluri ale patrimoniului cultural și spiritual. În anul 1992, Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, fiind cinstit ca Ștefan cel Mare și Sfânt.