Victor Botnaru: „Mai avem multe de descoperit despre Ștefan cel Mare” / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
304

Ziua trecerii la cele veșnice a marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt a fost comemorată astăzi printr-un moment de evocare dedicat uneia dintre cele mai importante personalități din istoria Moldovei.

În cadrul evenimentului, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, Victor Botnaru, a vorbit despre moștenirea istorică lăsată de voievod și despre numeroasele aspecte care continuă să fie cercetate de istorici.

„Astăzi comemorăm ziua trecerii la cei drepți, în Împărăția Mântuitorului, a marelui și sfântului domnitor Ștefan. Avem foarte multe de studiat despre ceea ce înseamnă Ștefan. Chiar dacă s-au scris sute de kilometri despre epoca și personalitatea sa, rămân încă întrebări la care istoricii încearcă să găsească răspunsuri. Până la urmă, urmează să stabilim cine a fost acea Margareta Mușat, considerată fondatoarea dinastiei Mușatinilor”.

Ștefan cel Mare a domnit între anii 1457 și 1504, fiind unul dintre cei mai longevivi și apreciați conducători ai Țării Moldovei. În timpul domniei sale, statul medieval moldovenesc și-a consolidat poziția politică și militară, iar numeroase lăcașuri de cult ridicate la inițiativa sa au devenit simboluri ale patrimoniului cultural și spiritual. În anul 1992, Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, fiind cinstit ca Ștefan cel Mare și Sfânt.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentȘtefan cel Mare și Sfânt comemorat la Cetatea Soroca / VIDEO
Articolul următorElevii din Drochia, premiați într-un concurs internațional de creație artistică
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.