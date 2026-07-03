Sănătatea începe cu prevenția: Campanie de informare desfășurată în satul Ștefănești, raionul Florești

Locuitorii satului Ștefănești, raionul Florești, au participat la o nouă sesiune de informare organizată în cadrul campaniei „Prevenim azi, trăim mai bine mâine”, dedicată prevenirii bolilor cronice netransmisibile.

În cadrul activității, coordonatorii proiectului au discutat cu oamenii din comunitate despre importanța prevenirii acestor afecțiuni și au oferit recomandări privind adoptarea unui stil de viață sănătos. Accentul a fost pus pe măsurile care pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung și la reducerea riscului de îmbolnăvire.

Prin astfel de acțiuni, organizatorii își propun să crească nivelul de informare al populației și să încurajeze adoptarea unor obiceiuri sănătoase, bazate pe prevenție și responsabilitate față de propria sănătate.

Activitatea a fost desfășurată în cadrul proiectului „Viață sănătoasă”, implementat de Swiss TPH cu suportul Elveției.