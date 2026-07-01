Sprijin pentru cetățeni în zilele caniculare: Apă distribuită gratuit la Soroca

Locuitorii municipiului Soroca au primit apă potabilă gratuită în cadrul unei acțiuni desfășurate în oraș, menită să ofere un sprijin în zilele cu temperaturi ridicate. Sticlele cu apă au fost distribuite trecătorilor aflați pe străzile municipiului, pentru a încuraja hidratarea și pentru a reduce disconfortul provocat de căldură.

Potrivit organizatorilor, inițiativa a avut drept scop să fie un gest de grijă față de comunitate și să ofere un moment de răcorire persoanelor aflate în oraș. Aceștia spun că se bucură că au putut contribui, chiar și printr-un gest simplu, la confortul oamenilor în această perioadă.

Medicii recomandă populației să consume suficiente lichide, să evite expunerea prelungită la soare și să limiteze activitățile fizice în orele în care temperaturile ating cele mai ridicate valori.