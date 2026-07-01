Ex-premierul Dorin Recean neagă presupuse conexiuni cu compania aeriană Polaris: „Ficțiuni pure!”

Ex-premierul Dorin Recean, emisar special pentru dezvoltare și reziliență la Președinție, a comentat pentru prima dată informațiile potrivit cărora ar avea conexiuni cu compania aeriană Polaris. Recean neagă că, anume în interesele companiei, s-ar întreprinde acțiuni pentru eliminarea unor concurenți de pe piața aviatică, scrie anticoruptie.md.

Recean neagă că ar avea vreo legătură cu Polaris și califică informațiile apărute în spațiul public ca fiind „ficțiuni pure”.

„Acuzațiile false capătă proporții fanteziste în ultima perioadă, anume pentru ca oamenii să pună la îndoială orice și pe oricine, să nu mai distingă adevărul și, respectiv, să fie slăbită încrederea în societatea noastră. Accentuez, și de această dată, că toate activele mele sunt exact aceleași menționate în declarația de avere și interese personale. Nu dețin, direct sau indirect, alte active, bunuri, proprietăți decât cele prezentate în declarație și care pot fi găsite pe site-ul ANI”, a scris Recean, pe pagina sa de socializare.

Săptămâna trecută, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a stopat aprobarea investițiilor realizate de compania FLY ONE, fondată de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. Consiliul precizează că nu a dispus suspendarea activității sau retragerea actelor permisive, astfel încât compania va continua să opereze cursele programate. Portalul Anticoruptie.md a dezvăluit interesele din umbră și schemele de protecție care au stat la baza înființării companiei. În 2016, Cebotari a confimat că familia sa a pornit o nouă afacere şi că e doar o modalitate de a se întreţine.

„Pe parcursul examinării, CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FLY ONE Moldova și compania afiliată FLYONE Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral. În procesul de analiză au fost examinate și informații privind existența unor legături între persoane asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale. Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate de Consiliu la adoptarea deciziei”, se arată într-un comunicat.

În replică, fondatorul FlyOne, fostul ministru al Justiției în timpul guvernării democrate, Vladimir Cebotari, a declarat că compania nu a solicitat „aprobarea investițiilor”. Ulterior, în spațiul public au apărut informații conform cărora s-ar încerca eliminarea unor companii aeriene în favoarea Polaris.