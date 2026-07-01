Ambasadorul Indiei la Chișinău (cu sediul la București), Dr. Manoj Kumar Mohapatra, a vizitat Soroca

Autoritățile sorocene l-au aut ca oaspete pe Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Republicii India în Republica Moldova (cu sediul la București). Oficialul s-a întâlnit cu primara Lilia Pilipețchi, cu care a avut discuții vizând consolidarea cooperării și dezvoltarea de noi parteneriate.

Dialogul s-a concentrat pe inițiativele de dezvoltare locală, oportunitățile de investiții, cooperarea culturală și căile de consolidare a legăturilor dintre India și Moldova la nivel municipal, scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca.