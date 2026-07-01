Ambasadorul Indiei la Chișinău (cu sediul la București), Dr. Manoj Kumar Mohapatra, a vizitat Soroca

De către
OdN
-
0
37

Autoritățile sorocene l-au aut ca oaspete pe Dr. Manoj Kumar Mohapatra,  Ambasadorul Republicii India în Republica Moldova (cu sediul la București). Oficialul s-a întâlnit cu primara Lilia Pilipețchi, cu care a  avut discuții vizând consolidarea cooperării și dezvoltarea de noi parteneriate. 

Dialogul s-a concentrat pe inițiativele de dezvoltare locală, oportunitățile de investiții, cooperarea culturală și căile de consolidare a legăturilor dintre India și Moldova la nivel municipal, scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca.

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentAtenție! Pe 3 iulie primim pensia, pe 8 iulie ne vin alocațiile, iar pe 13 iulie ne intră ajutorul social
Articolul următorVă reamintim regulile de bază pentru o alimentație echilibrată și hidratare pe timp de caniculă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.