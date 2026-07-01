În sfârșit! În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri de fraudă telefonică

De către
OdN
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  Acesta este un semnal încurajator, care reflectă impactul măsurilor de informare și gradul sporit de vigilență al cetățenilor. Cu toate acestea, alte 5 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum, iar prejudiciul total depășește 400.000 de lei.
  Totodată, datorită reacției prompte a cetățenilor, 148 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să producă pagube.
  Cele mai frecvente metode utilizate de escroci se bazează pe manipulare psihologică și abuz de încredere, prin investiții fictive și uzurparea identității unor instituții.
Rămâneți vigilenți:
*Băncile nu solicită telefonic transferuri de bani sau coduri de securitate.
*Nu oferiți acces la telefon și nu instalați aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute.
*Nu transferați bani persoanelor pe care nu le cunoașteți.
 Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, întrerupeți imediat apelul și sunați la 112.

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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