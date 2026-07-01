OFICIAL! Compensații la energie vom primi și în următorul sezon rece

Promisiunea vine de la ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că în prezent autoritățile lucrează asupra definitivării formatului programului pentru iarna 2026-2027 și a criteriilor de stabilire a categoriilor de beneficiari.

Vă reamintim că, autoritățile au acordat compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin Programul „Ajutor la contor”, sub formă de plată monetară, care este achitată lunar, timp de patru ani. Bunăoară, în precedentul sezon rece, circa 622 000 de familii vulnerabile au beneficiat de compensații pentru energie. Ajutorul financiar a variat între 500 și 1 000 de lei și a acoperit, în medie, până la 40% din costul facturii.