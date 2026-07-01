Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca va beneficia de modernizare în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”

Astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”.

Astfel, cele 20 de instituții de învățământ incluse în program, inclusiv Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, vor beneficia de lucrări ample de modernizare, de la termoizolarea clădirilor și modernizarea sistemelor de încălzire până la renovarea sălilor de clasă, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale, îmbunătățirea accesibilității și crearea unor spații de învățare mai confortabile. Valoarea totală a investițiilor destinate celor 20 de școli este de peste 51,5 de milioane de euro. Proiectul va fi finanțat printr-un pachet care include 40 de milioane de euro împrumut oferit de Banca Europeană de Investiții în condiții avantajoase, un grant de 3,5 milioane de euro acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din Planul de creștere susținut de Uniunea Europeană.

În școlile selectate vor fi renovate clădirile și spațiile educaționale, vor fi amenajate săli de clasă dotate cu mobilier ergonomic și tehnologie digitală, vor fi modernizate laboratoarele de fizică, chimie, biologie și informatică, iar bibliotecile vor fi transformate în centre de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Proiectul prevede, de asemenea, îmbunătățirea conectivității la internet, amenajarea spațiilor de recreere și a zonelor verzi, precum și crearea condițiilor necesare pentru incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Implementarea proiectului va începe în 2027.