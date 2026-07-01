Cum știi că rolele sunt potrivite pentru vârsta copilului tău

Copilul tău își dorește o pereche de role, dar ție ți-e teamă că e încă prea mic? Nu ești singura mămică ce își pune această întrebare. Rolele pot părea o activitate riscantă la început, mai ales când te gândești la primele căzături și la genunchii plini de julituri. Totuși, dacă alegi un model potrivit și îi iei micuțului echipamentul necesar, mersul pe role poate fi sigur, distractiv și foarte benefic pentru dezvoltarea lui. În rândurile de mai jos îți spunem cum alegi rolele potrivite pentru vârsta copilului și de ce detalii să ții cont.

Copilul tău este pregătit pentru role?

Dacă ar fi să ne luăm după recomandările generale ale producătorilor, mulți copii pot începe să meargă pe role în jurul vârstei de 3–5 ani. Adevărul însă e că vârsta nu este cel mai important indicator. Contează mai mult nivelul de dezvoltare al fiecărui copil în parte.

Uneori, un copilaș de 5 ani poate să nu-și țină încă echilibrul suficient de bine pentru role. În același timp, un năzdrăvan de 3 anișori poate fi foarte curajos, activ și bine coordonat. Cu siguranță ai văzut și tu video-uri cu micuți de 2 ani care se dau pe snowboard de parcă s-au născut pe placă, dar și adulți care nu reușesc să meargă nici 2 metri fără să cadă.

Deci nu vârsta contează cel mai mult. Important este să te uiți la copilul tău: cum se mișcă, cât de sigur este pe el și cât curaj are să încerce ceva nou.

Cum îți dai seama că-i poți lua primele role? Iată 3 semne clare

Copilul tău are un echilibru bun – dacă cel mic aleargă cu ușurință, poate sta într-un picior câteva secunde când vă jucați sau sare peste mici obstacole fără să se clatine, înseamnă că e pregătit pentru primele role.

Știe să-și coordoneze mișcările – copilul trebuie să poată urma indicații simple, să-și controleze picioarele și să înțeleagă mișcări de bază: să meargă încet, să se oprească atunci când îi spui sau să țină corpul ușor aplecat înainte.

Visează la prima lui pereche de role – acesta este, poate, cel mai important semn. Dacă dorința vine de la el, dacă e curios să încerce această activitate și nu se sperie la prima căzătură când aleargă, cu siguranță, va reuși și pe role. Nu trebuie să fie curajos din prima clipă. Este normal să aibă emoții. Important este să fie curios, să accepte ajutorul tău și să învețe, fără presiune.

5 lucruri mai importante decât vârsta atunci când alegi rolele

Stabilitatea – primul lucru care îi dă copilului încredere

Pentru un copil care abia începe să învețe să meargă pe role, stabilitatea contează foarte mult. Modelul Micro Infinite CE, de exemplu, are cadrul poziționat mai jos, iar asta îl ajută pe copil să fie mai aproape de sol. Când se simte mai stabil, micuțul prinde mai ușor curaj și controlează mai bine mișcările. În plus, modelul este reglabil, deci poate fi ajustat pe măsură ce copilul crește.

De ce nu este o idee bună să cumperi role mai mari

De multe ori, părinții, din dorința de a economisi, îi iau copilului role cu 2 sau 3 mărimi mai mari. Chiar dacă pare o alegere practică pe moment, pentru că astfel de role pot fi folosite mai mulți ani, acestea nu sunt deloc comode pentru micuț. Piciorul alunecă în interior, copilul pierde controlul și obosește mai repede. Totuși, asta nu înseamnă că trebuie să iei câte o pereche de role în fiecare sezon. Există modele cu mărime reglabilă. Role precum Micro Joy sau Micro Cosmo S70 pot fi ajustate în funcție de mărimea piciorului într-un interval de 4 mărimi. Acest lucru le face potrivite pentru mai multe sezoane.

Velcro, cataramă sau șireturi?

Copiii nu au mereu răbdare cu șireturile și nu întotdeauna le pot strânge corect. De aceea, pentru cei mici sunt foarte utile rolele cu cataramă și bandă Velcro. Modelul Micro Joy are un sistem de închidere simplu și ușor de folosit, potrivit pentru copiii micuți, care abia încep să învețe mersul pe role. Pentru copiii mai mari, Micro New Shaper Lightweight are un sistem combinat, cu cataramă, bandă Velcro și fixare rapidă, ceea ce ajută piciorul să stea bine prins.

Ce tip de roți îi oferă mai mult confort

Pe piață găsești atât role cu roți din plastic, cât și role cu roți din poliuretan. Roțile din plastic pot fi mai tari, mai zgomotoase și mai puțin comode. Copilul simte mai tare denivelările și poate obosi mai repede. Roțile din poliuretan sunt mai plăcute la mers, au o aderență mai bună și absorb mai bine șocurile. Rolele Micro Cosmo S70 au roți din poliuretan, potrivite pentru începători, iar modelul Micro Discovery are roți din poliuretan 85A, bune pentru copiii mai activi, care au nevoie de mai mult control.

Rulmenții: nu ignora inscripția ABEC

Aceștia ajută roțile să se învârtă mai ușor. Pentru copiii care abia învață, ABEC5 este o alegere bună, pentru că rolele rulează lin, dar nu devin prea rapide. Micro Cosmo S70, Micro Joy și Micro New Shaper Lightweight au rulmenți ABEC5, potriviți pentru plimbări și învățare.

Pentru copiii care merg deja mai sigur, sunt mai recomandate rolele cu rulmenți ABEC7, de exemplu: Micro Discovery, Micro Infinite 3, Micro Infinite Black sau Micro Infinite CE. Acestea oferă o rulare mai fluidă, potrivită pentru copiii care știu să meargă pe role și au deja mai mult control.

Toate aceste detalii influențează siguranța mai mult decât vârsta scrisă pe cutie. De aceea, când alegi rolele, uită-te la copilul tău: cum se mișcă, cât de sigur este, cât curaj are și de cât sprijin are nevoie la început.

Casca și protecțiile nu sunt opționale

Chiar dacă mersul pe role este o activitate distractivă și aparent inofensivă, fără un echipament corespunzător, poate fi periculos. Imaginează-ți că micuțul își ia viteză, nu reușește să frâneze și cade. S-ar putea alege nu doar cu niște julituri, ci chiar și cu fracturi serioase. De aceea, e esențial să-i iei, din start, o cască potrivită, o pereche de genunchiere și o pereche de cotiere. Acestea îl vor proteja și, în cazul unor căzături, vor reduce semnificativ riscul ca micuțul să se accidenteze grav.

Alege rolele după copil, nu doar după vârstă

Ca să alegi role potrivite, începe de la vârsta copilului, dar nu te opri acolo. Vezi cum își ține echilibrul și cum își coordonează mișcările. Alege o pereche de role cu mărime reglabilă și verifică sistemul de închidere. Acesta trebuie să fie sigur, dar și simplu pentru copil. Optează pentru un model cu roți din poliuretan potrivite pentru nivelul de pregătire al copilului tău. Pentru un copil mic sau începător, contează mai mult stabilitatea și confortul decât viteza. Pentru un copil mai mare sau mai sigur pe el, poți alege un model care îi oferă mai multă libertate în mișcare.

Cele mai bune role nu sunt neapărat cele mai colorate sau cele mai rapide. Sunt cele în care copilul se simte comod, stabil și în siguranță.