Vizitează noul magazin Moldcell din Ocnița și intră în tombola cu 15 premii

Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell.

Deschiderea este marcată printr-o campanie specială, valabilă până pe 15 martie, în cadrul căreia clienții care achiziționează produse sau activează servicii direct în magazinul Moldcell din Ocnița intră automat în tombola cu 15 premii atractive.

Participarea la tombolă se face simplu și automat, în funcție de achizițiile efectuate în magazin. Pentru fiecare bon eligibil sau serviciu contractat clienții primesc tichete de participare, iar cu cât valoarea achizițiilor sau serviciile alese sunt mai multe, cu atât cresc șansele de câștig.

La Marea Extragere din 15 martie vor fi desemnați 15 câștigători. Printre premiile puse în joc se numără 5 premii a câte 2000 lei și 5 premii a câte 1000 lei, transferate pe Moldcell Visa Card, precum și produse atractive precum Xiaomi Air Fryer, Xiaomi TV A Pro 55”, laptop ASUS VivoBook Go, Xiaomi Robot Vacuum S20+ și smartphone OPPO Reno 14F 5G.

Câștigătorii vor fi desemnați prin extragerea tichetelor, iar premiile vor fi oferite în cadrul evenimentului din 15 martie, organizat în magazin, unde clienții sunt invitați să participe alături de familie și prieteni.

Detalii complete despre mecanismul campaniei, condițiile de participare și regulament sunt disponibile pe site-ul oficial Moldcell: https://moldcell.md/rom/deschiderea-magazinului-moldcell-ocnita