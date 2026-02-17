IGSU avertizează populația: Cod portocaliu și galben de precipitații sub formă de ninsoare

Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 17 februarie 2026, ora 20:00 – 18 februarie 2026, ora 17:00, pe teritoriul țării sunt prognozate precipitații puternice sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului, cu viteze de până la 15–20 m/s. Se va produce viscol, cu formarea troienelor și reducerea considerabilă a vizibilității.

Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat se vor semnala depuneri de lapoviță și polei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația privind riscurile asociate condițiilor meteorologice nefavorabile.

În scopul evitării situațiilor de urgență, cetățenii sunt îndemnați:

să evite deplasările neesențiale în perioada vizată;

să echipeze autoturismele cu pneuri de iarnă și, la necesitate, cu lanțuri antiderapante;

să adapteze viteza de circulație la condițiile de drum și să păstreze distanța regulamentară între vehicule;

să evite frânările și manevrele bruște pe suprafețe alunecoase și drumuri înzăpezite;

să nu parcheze autovehiculele sub arbori sau în apropierea pilonilor electrici;

să doteze autovehiculele cu echipamente specifice sezonului rece (nisip sau material antiderapant, lopată, lanțuri, trusă medicală) și să aibă telefonul mobil încărcat;

să supravegheze copiii și persoanele în etate, pentru a preveni traumatismele prin alunecare.

Totodată, în condițiile oscilațiilor de temperatură, stratul de gheață format pe iazuri, lacuri și râuri poate deveni fragil și instabil, existând risc sporit de prăbușire sub gheața subțire. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasarea sau aflarea pe suprafața bazinelor acvatice înghețate, pentru a preveni cazurile de înec.

În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență Serviciul 112.

Eugen Doga, șef adjunct la Direcția Situații Excepționale Soroca