Ce este hantavirusul și ce pericol reprezintă pentru oameni?

Cazurile grave de hantavirus depistate pe o croazieră din America de Sud au devenit virale pe internet, generând îngrijorare. Cu toate acestea, specialiștii din Republica Moldova dau asigurări că virusul nu reprezintă o amenințare majoră pentru țara noastră în acest moment, transmite moldova 1.

Hantavirusul este transmis în principal de rozătoare și reprezintă o amenințare, pentru că poate provoca complicații grave și forme severe de evoluție a bolii, a precizat Victor Pîntea, medic infecționist, doctor habilitat și profesor universitar, la Radio Moldova.

„Este un virus care se transmite de la rozătoare – șobolani, șoareci, practic majoritatea tulpinilor numai de la animale, adică de la șobolani, șoareci, transmitere de la om la om nu este. Este o tulpină nouă, de la croaziera aceasta din America de Sud, se transmite doar printr-un contact de foarte lungă durată cu o persoană infectată”, a afirmat profesorul.

Virusul este cunoscut de mult timp și apare frecvent, în special în țările din America de Sud.

Oamenii se infectează, de regulă, prin inhalarea particulelor de praf contaminate cu urină, salivă sau excremente de rozătoare infectate.

„Virusul se elimină din organismal rozătoarelor cu materiile fecale, cu excrementele, cu urina și cu saliva. Ajungând în mediul înconjurător, se usucă, se transformă în particule de praf și, pe calea aerului, ajung în organismal omului”, a explicat medicul.

În prezent, nu există nici vaccin și nici tratament specific împotriva hantavirusului, fiind aplicate doar tratamente simptomatice și de susținere.

În contextul curățeniilor de sezon din gospodării, poduri sau beciuri, Victor Pîntea recomandă evitarea contactului direct cu rozătoarele și respectarea măsurilor stricte de igienă.

„Trebuie de menținut curățenie atât în casă, cât și la locul de muncă și evitarea contactului cu rozătoarele, depozitarea corectă a alimentelor, dezinfectarea unde sunt șobolani, să fie omul ăla atent, dacă este necesar, și lucreze cu mănuși, pentru a se proteja”, a subliniat medicul.

Potrivit specialistului, hantavirusul poate provoca forme clinice severe, inclusiv afectări pulmonare, renale și sindrom hemoragic, cu o rată a mortalității care poate ajunge la 10–15%.

Cu toate acestea, medicul infecționist îi îndeamnă pe oameni să nu intre în panică.

Un focar de hantavirus cu tulpina Andes a fost raportat în mai 2026 la bordul unui vas de croazieră, cu nouă cazuri confirmate și trei decese, iar anchetele epidemiologice sunt în curs. Agentul poate fi transmis, în cazuri rare, de la om la om, motiv pentru care Organizația Mondială a Sănătății coordonează investigațiile și monitorizarea, evaluând riscul pentru populația generală ca fiind scăzut.

Specialiștii recomandă izolarea cazurilor suspecte, urmărirea contactelor și testarea persoanelor cu simptome compatibile, iar călătorii expuși trebuie să supravegheze apariția simptomelor până la șase săptămâni.