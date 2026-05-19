Examenele de absolvire a gimnaziului vor fi monitorizate de aproape 1.000 de observatori

Aproximativ 1.000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2026, în toate centrele de examen din țară. Acțiunea este parte a campaniei „Fii ONEST, nu copia!”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) pentru al treilea an consecutiv, pentru a promova integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor, informează MOLDPRES.

Observatorii sunt selectați din rândul studenților, cadrelor didactice și reprezentanților societății civile. Pentru a-și exercita eficient rolul în cadrul examenelor, aceștia participă la sesiuni obligatorii de instruire organizate pe 18 și 19 mai, la Chișinău, și pe 26 mai, la Bălți.

În cadrul instruirilor, participanții sunt familiarizați cu procedurile de organizare a examenelor, prevederile regulamentare, responsabilitățile observatorilor externi și modul de gestionare a situațiilor care pot apărea în timpul probelor de examen.

„Ne dorim ca fiecare elev să intre în sala de examen cu încrederea că va fi evaluat corect, în condiții egale pentru toți. Integritatea examenelor înseamnă respect pentru munca elevilor și pentru efortul profesorilor, iar acest lucru depinde de responsabilitatea întregului sistem educațional”, a declarat directoarea ANCE, Lilia Ivanov, la una dintre sesiunile de instruire.

Examenele naționale de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie 2026.

Pentru a ajuta elevii să se pregătească de examene, MEC a lansat în acest an Programul Național de Remediere, care a oferit lecții gratuite la matematică pentru circa 6.000 de elevi, susținute de 500 de profesori, precum și cursuri de limba română pentru aproximativ 3.000 de elevi care studiază în limbile minorităților naționale.

Totodată, MEC și partenerii săi au dezvoltat o rețea de 600 de voluntari în cadrul inițiativei „Matematica de la egal la egal”, prin care elevii sunt sprijiniți de colegi mai mari în pregătirea pentru examene.