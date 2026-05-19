O minoră de 15 ani a fost găsită fără suflare după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc

O adolescentă de 15 ani a decedat după ce ar fi căzut de la etajul superior al unui bloc locativ din Chișinău. Tragedia s-a produs în noaptea de 18 mai, în jurul orei 23:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din sectorul Centru al Capitalei.

La fața locului au intervenit polițiștii și medicii. Din nefericire, fata a fost găsită fără semne de viață.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în urma examinării preliminare a corpului, medicul legist nu a depistat alte semne vizibile de moarte violentă, în afară de traumatismele specifice unei căderi de la înălțime.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei, precum și cauza exactă a decesului, în urma investigațiilor și expertizelor medico-legale.