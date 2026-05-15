De ce pare că timpul trece mai repede după 30 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre creier și rutină

Ce sunt „reperele temporale” și de ce contează pentru creier

Cercetătorii folosesc termenul de „temporal landmarks”, adică repere temporale, pentru a descrie evenimentele care ies din tiparul obișnuit al vieții. Poate fi vorba despre o călătorie, mutarea într-un loc nou, începutul unui job, o conversație importantă sau chiar schimbări mai mici care rup monotonia.

Conceptul a devenit cunoscut după o cercetare publicată în 2014 de Hengchen Dai, Katherine Milkman și Jason Riis. Studiul arăta că oamenii tind să își seteze obiective sau să își schimbe comportamentul în jurul unor astfel de momente considerate „noi începuturi”. De exemplu, căutările online legate de diete sau mers la sală creșteau la început de an, la început de lună sau chiar la începutul săptămânii.

Ulterior, ideea a fost extinsă. Specialiștii au ajuns la concluzia că aceste repere temporale nu influențează doar motivația, ci și felul în care percepem timpul. Practic, ele funcționează ca niște separatoare mentale între perioadele vieții noastre. Fără ele, zilele încep să semene între ele, iar creierul nu mai are suficiente momente distincte pe care să le „marcheze”.

De aici apare și senzația că lunile trec fără să rămână ceva clar în urmă. Dacă fiecare săptămână arată aproape identic, mintea nu mai creează suficiente amintiri distincte, iar în retrospectivă perioada respectivă pare mult mai scurtă decât a fost în realitate.

Cum împarte creierul experiențele și de ce rutina comprimă timpul

O altă explicație vine din cercetările lui Jeffrey Zacks, specialist la Washington University din St. Louis. Acesta a dezvoltat teoria segmentării evenimentelor, potrivit căreia creierul nu percepe viața ca pe un flux continuu, ci o împarte în „scene” separate de anumite schimbări sau tranziții.

Un astfel de moment poate fi ceva banal, precum intrarea într-o încăpere nouă, schimbarea unei activități sau încheierea unei conversații. Creierul tratează aceste tranziții ca pe niște puncte importante și le folosește pentru a organiza amintirile.

Mai multe studii au arătat că oamenii își amintesc mai bine tocmai aceste momente de schimbare, nu perioadele uniforme dintre ele. Asta înseamnă că o săptămână în care fiecare zi seamănă cu precedenta produce foarte puține „ancore” mentale. În timp, lunile și anii încep să se amestece într-o memorie vagă și greu de diferențiat.