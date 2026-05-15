De ce pare că timpul trece mai repede după 30 de ani. Ce au descoperit cercetătorii despre creier și rutină

Aproape toată lumea ajunge, la un moment dat după 30 de ani, la aceeași senzație ciudată: parcă anul abia a început și deja se termină. Vacanțele par mai scurte, lunile se comprimă, iar timpul nu mai are deloc ritmul pe care îl avea în copilărie sau adolescență. De multe ori, impresia este pusă pe seama stresului sau a îmbătrânirii. Doar că cercetările recente arată că explicația este mult mai complexă.
Mai mulți specialiști în neuroștiință și psihologie comportamentală au analizat în ultimii ani modul în care percepem trecerea timpului, iar concluzia este interesantă: problema nu ține neapărat de memorie sau de faptul că „îmbătrânim”, ci de cât de puține experiențe noi îi oferim creierului. Cu alte cuvinte, rutina zilnică ar putea fi motivul pentru care anii par să zboare, scrie Space Daily.
Ce sunt „reperele temporale” și de ce contează pentru creier
Cercetătorii folosesc termenul de „temporal landmarks”, adică repere temporale, pentru a descrie evenimentele care ies din tiparul obișnuit al vieții. Poate fi vorba despre o călătorie, mutarea într-un loc nou, începutul unui job, o conversație importantă sau chiar schimbări mai mici care rup monotonia.
Conceptul a devenit cunoscut după o cercetare publicată în 2014 de Hengchen Dai, Katherine Milkman și Jason Riis. Studiul arăta că oamenii tind să își seteze obiective sau să își schimbe comportamentul în jurul unor astfel de momente considerate „noi începuturi”. De exemplu, căutările online legate de diete sau mers la sală creșteau la început de an, la început de lună sau chiar la începutul săptămânii.
Ulterior, ideea a fost extinsă. Specialiștii au ajuns la concluzia că aceste repere temporale nu influențează doar motivația, ci și felul în care percepem timpul. Practic, ele funcționează ca niște separatoare mentale între perioadele vieții noastre. Fără ele, zilele încep să semene între ele, iar creierul nu mai are suficiente momente distincte pe care să le „marcheze”.
De aici apare și senzația că lunile trec fără să rămână ceva clar în urmă. Dacă fiecare săptămână arată aproape identic, mintea nu mai creează suficiente amintiri distincte, iar în retrospectivă perioada respectivă pare mult mai scurtă decât a fost în realitate.
Cum împarte creierul experiențele și de ce rutina comprimă timpul
O altă explicație vine din cercetările lui Jeffrey Zacks, specialist la Washington University din St. Louis. Acesta a dezvoltat teoria segmentării evenimentelor, potrivit căreia creierul nu percepe viața ca pe un flux continuu, ci o împarte în „scene” separate de anumite schimbări sau tranziții.
Un astfel de moment poate fi ceva banal, precum intrarea într-o încăpere nouă, schimbarea unei activități sau încheierea unei conversații. Creierul tratează aceste tranziții ca pe niște puncte importante și le folosește pentru a organiza amintirile.
Mai multe studii au arătat că oamenii își amintesc mai bine tocmai aceste momente de schimbare, nu perioadele uniforme dintre ele. Asta înseamnă că o săptămână în care fiecare zi seamănă cu precedenta produce foarte puține „ancore” mentale. În timp, lunile și anii încep să se amestece într-o memorie vagă și greu de diferențiat.
În 2025, o analiză realizată pe sute de participanți cu vârste între 18 și 88 de ani a adus și mai multe informații. Cercetătorii au observat că, pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, creierul face mai puține tranziții între stări neuronale diferite atunci când procesează informații. Pe scurt, experiențele sunt împărțite în mai puține „evenimente” distincte decât în tinerețe.
Asta nu înseamnă că memoria dispare sau că mintea funcționează mai slab. Din contră, studiile arată că adulții își pot aminti foarte bine experiențele importante. Diferența este că viața de zi cu zi devine mult mai predictibilă, iar creierul intră pe pilot automat.
Tocmai de aceea, specialiștii spun că introducerea unor experiențe noi poate modifica felul în care simțim trecerea timpului. Nu este nevoie de schimbări radicale. Chiar și lucruri mici, precum un drum diferit spre casă, învățarea unei abilități noi, o ieșire spontană sau o conversație cu cineva cu care nu ai mai vorbit de mult pot crea acele repere mentale de care creierul are nevoie.