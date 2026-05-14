Poliția Republicii Moldova avertizează despre o nouă metodă de fraudă online

Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii despre o nouă metodă de fraudă online, răspândită prin mesaje false care anunță presupuse amenzi, penalizări sau probleme legale. Scopul escrocheriei este obținerea datelor bancare și furtul banilor din conturile victimelor.

Potrivit oamenilor legii, persoanele vizate primesc mesaje prin care sunt îndemnate să acceseze linkuri suspecte pentru a face o plată urgentă. Escrocii încearcă astfel să creeze panică și presiune, pentru ca oamenii să reacționeze fără să verifice informația.

Poliția precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de instituții oficiale. De cele mai multe ori, ele conțin formulări generale precum „stimate client”, folosesc numere de telefon necunoscute sau străine și includ linkuri suspecte.

Autoritățile spun că unul dintre principalele semne ale fraudei este solicitarea unei plăți rapide, fără explicații clare sau documente oficiale.

Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu acceseze linkurile primite și să nu introducă date bancare sau informații personale pe pagini necunoscute.

De asemenea, Poliția îndeamnă persoanele care primesc astfel de mesaje să le blocheze și să le raporteze. Totodată, cetățenii sunt încurajați să informeze rudele, în special persoanele în vârstă sau vulnerabile, despre această metodă de înșelătorie.

În cazul în care cineva a accesat linkul sau a transmis date personale ori bancare, autoritățile recomandă contactarea imediată a băncii și apelarea Serviciului 112.