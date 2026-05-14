Etapa locală a concursului „La izvoarele înțelepciunii” s-a desfășurat la Soroca

În incinta Bibliotecii „Basarabia” din Soroca s-a desfășurat etapa locală a Concursului Național de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXXVI-a, anul 2026, dedicată vieții și creației scriitoarei Claudia Partole.

La competiție au participat 17 elevi pasionați de lectură și literatură, care și-au demonstrat cunoștințele despre opera autoarei, creativitatea și dragostea pentru carte. Participanții au răspuns la întrebări și au prezentat momente literare inspirate din creațiile Claudiei Partole, evidențiind rolul important al lecturii în dezvoltarea personală și intelectuală.

Evenimentul a avut drept scop promovarea lecturii în rândul tinerilor, valorificarea patrimoniului literar național și stimularea interesului pentru cultura și literatura română. Elevii au dat dovadă de pregătire temeinică, emoție și originalitate, iar atmosfera concursului a fost una prietenoasă și plină de entuziasm.

În urma jurizării, premiile au fost acordate astfel:

• Locul I – Bujor Patricia, Liceul Teoretic „Ion Creangă”;

• Locul II – Sterenco Sabrina, Liceul Teoretic „Ion Creangă”;

• Locul II – Ialovoi Evelina, Liceul Teoretic „C. Stere”;

• Locul III – Ojog Maria, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”;

• Locul III – Mazepa Mădălina, Gimnaziul „D. Romanciuc”.

Mădălina Mazepa, participantă la Concursul Național de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXXVI-a, unde a obținut locul III, și-a împărtășit emoțiile și impresiile după această experiență deosebită.

Tânăra a menționat că participarea la concurs a fost o premieră pentru ea și o experiență frumoasă, plină de emoții și provocări interesante, care i-au oferit posibilitatea să-și demonstreze cunoștințele, dragostea pentru lectură și respectul față de valorile culturale.

„Pe parcursul concursului am trăit multe emoții frumoase, am întâlnit participanți talentați și am simțit o atmosferă plină de prietenie și respect. Fiecare probă a fost o provocare interesantă, dar și o ocazie de a căpăta mai multă încredere în propriile forțe”, a mărturisit Mădălina.

Totodată, aceasta și-a exprimat recunoștința față de organizatori și față de doamna Galina, care a îndrumat-o și a motivat-o să descopere adevăratele „izvoare ale înțelepciunii” prin carte și cunoaștere.

1 de 9