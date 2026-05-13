Al 18-lea membru al unei rețele, pus la pământ. „Ajutau” ucraineni să fugă de armată / VIDEO

Al 18-lea membru al unei rețele care facilita intrarea ilegală în Republica Moldova a bărbaților apți de luptă din Ucraina a fost reținut, informează anticoruptie.md. Oamenii legii mai declară că tentativa de trecere ilegală a frontierei a avut loc la Briceni, iar pasagerii ucraineni urmează să fie cercetați pentru fals în declarații.

Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră și a Direcției urmărire penală a IGPF, de comun cu procurorii PCCOCS.

„Suspectul este un bărbat de 34 de ani din Ialoveni, reținut la volanul unui automobil de model Honda Clarity. În mașină se aflau trei cetățeni ai Ucrainei, cu vârste de 27, 29 și 44 de ani, care, potrivit probelor acumulate în dosarul penal, ar fi fost preluați după ce au trecut ilegal frontiera în zona de responsabilitate a SPF Briceni. Conform anchetei, fiecare dintre cei trei ar fi achitat câte 5000 de euro pentru organizarea traversării ilegale a frontierei. Schema ar fi fost coordonată de un alt membru al grupului infracțional, coleg al șoferului reținut. Totodată, au fost reținuți și cei trei pasageri din Ucraina, care contrar probelor din dosar, au declarat în fața judecătorului de instrucție faptul că nu ar fi fost „ajutați” contra bani să intre ilegal în Moldova. Reținerea acestora a avut loc în momentul în care încercau să-și recupereze pașapoartele de la Inspectoratul General pentru Migrație, cu scopul de a părăsi Moldova”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

La solicitarea procurorilor PCCOCS, șoferul învinuit de organizarea migrației ilegale, precum și unul din pasageri învinuit de fals în declarații, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile; iar ceilalți doi pasageri nu au dreptul să părăsească Republica Moldova și sunt obligați să se prezinte în fața autorităților atunci când sunt citați.