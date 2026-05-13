Duminică, 17 mai, la Hăsnășenii Mari are loc un referendum, iar în comuna Frumușica se alege un nou primar

Duminică, 17 mai, locuitorii din Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, vor merge  la urne, unde vor decide dacă actuala primară își va continua sau nu mandatul. Inițiativa a aparținut unor localnici careu au acuzat-o pe Angela Moroșanu de încălcarea tribuțiilor de serviciu.

Înainte de referendum, sătenii vorbesc despre problemele comunității. „Farmacia de doi ani s-a închis și nu se mai deschide, mai sunt lucruri de făcut, drumurile”.„Am vrea ceva mai nou, schimbări, de construcții e nevoie, drumuri. Cel mai mult drumurile, un pic s-au pornit, dar tot e puțin”. Despre aceasta informează moldova1.md

Vă reamintim că duminică sunt așteptați la urne și locuitorii comunei Frumișica pentru a-și alege noul primar, după ce fostul edil a fost reținut într-un dosar de presupus omor.

 


