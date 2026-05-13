București: mai prieteni decât românii de peste Prut doar nemții pot fi

Germania conduce în clasamentul țărilor percepute drept prietene (foarte prietene și destul de prietene), urmată de Republica Moldova și Franța, arată sondajul „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului ”Barometrul Informat.ro – INSCOP Research”, ediția a X-a.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a X-a, este un sondaj de opinie periodic realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice de prestigiu. Este un demers prin care ne propunem să contribuim la consolidarea democrației prin utilizarea de instrumente științifice și credibile care aduc în prim-planul dezbaterii publice vocea cetățenilor.

Metodologie: datele cercetării „Percepția românilor cu privire la Republica Moldova” au fost culese în perioada 14-21 aprilie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, aleator, fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: ”Republica Moldova este percepută de români mai degrabă ca un spațiu identitar apropiat, decât ca un stat extern obișnuit. Nivelul de încredere și simpatie pentru Chișinău este foarte ridicat, similar cu cel acordat marilor state occidentale, ceea ce arată că relația depășește logica geopolitică și intră în zona legăturilor culturale și istorice. Scepticismul față de Moldova se concentrează în zona electoratului AUR. Occidentul rămâne principala ancoră strategică a României. Germania, Franța și UE continuă să inspire încredere solidă, dar apar diferențe tot mai clare între segmentele educate, urbane mai pro-europene, respectiv electoratul AUR mai euroceptic. Chiar și în cazul acesta, ponderea votanților AUR pro-europeni este mai mare decât ponderea celor euro-sceptici. SUA păstrează un capital strategic ridicat, însă cu un nivel ceva mai scăzut în rândul alegătorilor USR. Ucraina reprezintă cea mai mare falie de opinie din societatea românească. Percepțiile sunt aproape împărțite între susținere și ostilitate, ceea ce arată că războiul din proximitate este filtrat prin războiul cognitiv și propaganda specifică. Tinerii, electoratul PNL și USR și publicul cu studii superioare sunt net mai favorabili Ucrainei, în timp ce electoratul AUR și segmentele mai conservatoare sau vulnerabile economic manifestă reticență accentuată. În fine, Rusia rămâne actorul extern cu cea mai puternică respingere în societatea românească, semn că neîncrederea în această țară este în continuare dominantă. Totuși, datele indică existența unui nucleu de toleranță sau de relativă simpatie concentrat în zona electoratului AUR, în mediul rural și în publicul cu nivel educațional mai redus. Această tendință sugerează o vulnerabilitate accentuată a acestor categorii la dezinformări și propagandă specifice. Totuși, doar o treime din electoratul AUR simpatizează Rusia, comparativ cu două treimi care consideră Rusia o țară neprietenoasă”.

Relațiile dintre România și alte țări

În clasamentul țărilor percepute drept prietene (foarte prietene și destul de prietene) cu România, pe primul loc se află Germania cu 71.8%, urmată de Republica Moldova cu 71.1%, Franța cu 70.8% și Uniunea Europeană cu 68.9%. Clasamentul continuă cu Turcia – 67,3%, Statele Unite ale Americii – 61.9% și China – 52.7%. Pe ultimele locuri se poziționează Ungaria (51.1%), Ucraina (48.3%) și Rusia (19.3%).

Germania

71.8% dintre români consideră Germania o țară prietenoasă. (17.9% dintre participanții la sondaj văd Germania ca fiind țară foarte prietenă, cu relații excelente, în timp ce 53.9% sunt de părere că este o țară destul de prietenă, cu relații bune). 15.2% cred că este o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 8.6% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%.

Consideră că Germania este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară.

Votanții PSD și AUR, femeile, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară cred într-o proporție mai mare ca restul populației că Germania nu este o țară prietenă cu România.

Republica Moldova

71.1% dintre români consideră Republica Moldova o țară prietenoasă. 26.8% dintre respondenți consideră că Republica Moldova este o țară prietenă, cu relații excelente cu de România. 44.3% cred că este o țară destul de prietenă, cu relații bune, 11.5% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 12% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. Ponderea non-răspunsurilor este de 5.4%.

Consideră că Republica Moldova este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară.

Votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară și angajații la stat cred într-o proporție mai mare ca restul populației că Republica Moldova nu este o țară prietenă cu România.

Franța

70.8% dintre români consideră Franța o țară prietenoasă. 23.3% dintre cei intervievați consideră Franța ca o țară foarte prietenă, cu relații excelente față de România. 47.5% o văd ca fiind destul de prietenă, cu relații bune, 12.6% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 12% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. 4.6% nu știu sau nu răspund.

Cred că Franța este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) cu România într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare, angajații din sectorul privat.

Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul public consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că Franța nu este o țară prietenă cu România.

Uniunea Europeană

68.9% dintre români consideră Uniunea Europeană prietenoasă. 24.7% dintre români cred că Uniunea Europeană este foarte prietenă, având relații excelente cu România. 43.9% consideră UE destul de prietenă, cu relații bune, 14.6% nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 12.4% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. 4.4% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că relația cu UE este una bună într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PNL și USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare și din București, angajații din sectorul privat.

Votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și angajații la stat consideră într-un procent mai ridicat decât media că relația cu UE este una tensionată.

Turcia

67.3% dintre români consideră Turcia o țară prietenoasă. În opinia a 13.3% dintre respondenți, Turcia este o țară foarte prietenă, cu relații excelente. 54.1% apreciază că Turcia este o țară destul de prietenă, cu relații bune, 13.3% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 9.8% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. Ponderea non-răspunsurilor este de 9.5%.

Sunt de părere că Turcia este prietenă (foarte și destul de prietenă) într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare.

Votanții PNL și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație primară consideră într-un procent mai ridicat decât media că Turcia nu este o țară prietenă.

Statele Unite ale Americii

61.9% dintre români consideră SUA o țară prietenoasă. 14.9% dintre respondenți consideră că Statele Unite ale Americii sunt o țară foarte prietenă, cu relații excelente față de România, în timp ce 47% le percep ca fiind o țară destul de prietenă, cu relații bune. 21.5% apreciază că SUA sunt o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 10% le consideră o țară deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. 6.6% nu știu sau nu răspund.

Cred că SUA sunt o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani.

Votanții USR, persoanele între 45 și 59 de ani și locuitorii din București și din urbanul mare consideră într-un procent mai ridicat decât media că SUA sunt o țară nu prea /deloc prietenă.

China

52.7% dintre români consideră China o țară prietenoasă. 7% dintre cei intervievați consideră China o țară foarte prietenă, cu relații excelente față de România. 45.7% o văd ca fiind destul de prietenă, cu relații bune, 21.1% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 15% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. Ponderea non-răspunsurilor este de 11.1%.

Votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din urbanul mic consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că țara condusă de Xi Jinping este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă).

Sunt de părere că statul chinez nu este o țară prietenă într-un procent mai ridicat decât media: persoanele între 18 și 44 de ani, locuitorii din urbanul mare.

Ungaria

51.1% dintre români consideră Ungaria o țară prietenoasă. 5.5% dintre români văd Ungaria drept o țară prietenă, cu relații excelente față de România, în timp ce 45.6% o consideră o țară destul de prietenă, cu relații bune. 27.7% sunt de părere că este o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 15% o consideră deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. 6.3% nu știu sau nu răspund.

Votanții USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară și angajații din sectorul public consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că Ungaria este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă).

Sunt de părere că Ungaria nu este o țară prietenă într-un procent mai ridicat decât media: persoanele între 45 și 59 de ani, locuitorii din București.

Ucraina

48.3% dintre români consideră Ucraina o țară prietenoasă. 11.4% dintre respondenți cataloghează Ucraina ca fiind o țară prietenă, cu relații excelente față de România. 36.9% cred că este o țară destul de prietenă, cu relații bune, 22% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 24.9% deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. 4.8% nu știu sau nu răspund.

Consideră că Ucraina este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară și medie și angajații la stat cred într-o proporție mai mare ca restul populației că Ucraina nu este o țară prietenă cu România.

Rusia

19.3% dintre români consideră Rusia o țară prietenoasă. În opinia a 3.9% dintre respondenți, relația cu Rusia este excelentă, fiind o țară foarte prietenă. 15.3% apreciază că Rusia este o țară destul de prietenă, cu relații bune, 29.9% o țară nu prea prietenă, cu relații cam tensionate, iar 45.6% o țară deloc prietenă, cu relații foarte reci și tensionate. Ponderea non-răspunsurilor este de 5.3%.

Cred că Rusia este o țară prietenă (foarte și destul de prietenă) într-un procent mai ridicat decât media: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din mediul rural.

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare consideră într-o proporție mai mare ca restul populației că Rusia nu este o țară prietenă cu România.