O rețea internațională de criminalitate cibernetică, destructurată. Serverele erau găzduite în Republica Moldova

O grupare criminală organizată care administra una dintre cele mai active platforme de tip darknet dedicate criminalității informatice – Crimenetwork – a fost destructurată în urma unei operațiuni internaționale la care au participat și autoritățile din Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat, ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS au acționat în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, Poliția Spaniolă și EUROJUST.

Platforma Crimenetwork funcționa atât ca forum criptat pentru infractorii cibernetici, cât și ca piață ilegală online. Aceasta era utilizată pentru comercializarea datelor furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale, distribuirea instrumentelor destinate atacurilor cibernetice – precum malware, ransomware și servicii de atac DDoS –, dar și pentru alte activități ilicite, inclusiv hosting anonim și spălare de bani.

Conform investigațiilor, platforma avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Autoritățile susțin că platforma ar fi generat venituri de peste 3,6 milioane de euro. Operatorul acesteia percepea comisioane pentru tranzacțiile efectuate, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare.

Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au avut un rol în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma.

În cadrul unei zile operaționale coordonate la nivel internațional, platforma Crimenetwork a fost sechestrată. Principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de către o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat bunuri și mijloace materiale estimate la aproximativ 194.000 de euro, despre care susțin că sunt direct legate de activitatea infracțională a platformei.

Acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii.