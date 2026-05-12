Fetele de la LT „Constantin Stere” și băieții de la CTAS sunt campioni ai raionului Soroca la tenis de masă printre elevi

În Sala de sport a Liceului Teoretic „Constantin Stere” s-a desfășurat Campionatul raionului Soroca la tenis de masă printre elevi. Competiția a fost organizată de Serviciul Tineret și Sport din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca, în colaborare cu Agenția Teritorială Olimpică și Sportivă din Soroca.

În urma unei competiții acerbe la fete locul I a fost câștigat de sportivele de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, urmate pe podiumul improvizat de tenisistele de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” – locul II și cele de la Liceul Teoretic din satul Visoca – locul III. La băieți titlul de campioni a fost câștigat de elevii Colegiului Tehnic Agricol. Locul II a revenit gazdelor, băieților de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, iar  locul III a fost câștigat de sportivii de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”

Cupele echipelor învingătoare au fost oferite de domnul Daniel Condrea, fost angajat al DSE Soroca.


