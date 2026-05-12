Hantavirus: ce trebuie să știi despre infecția cu hantavirus

Există mai multe tipuri de hantavirusuri, fiecare fiind asociat cu un anumit tip de rozătoare. Oamenii se pot infecta atunci când inspiră particule din urina, excrementele sau saliva infectate de rozătoare.

Infecția cu acest virus poate provoca trei tipuri principale de boală, în funcție de tulpina de hantavirus:

febră hemoragică cu sindrom renal: o boală infecțioasă caracterizată prin febră, tendințe de sângerare și probleme cu rinichii; apare în principal în Europa și Asia;

Nephropathia Epidemica: o afecțiune medicală care se manifestă în special la nivelul rinichilor; apare în Europa;

sindromul pulmonar cu hantavirus: afectează inima și plămânii, ducând la respirație și probleme cardiace; apare în America).

Infecția cu hantavirus provoacă inițial simptome asemănătoare gripei, care pot evolua către o boală mai severă. Este important ca pacienții să înceapă tratamentul cât mai devreme posibil pentru a avea șanse mai mari de recuperare.