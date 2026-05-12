Hantavirus: ce trebuie să știi despre infecția cu hantavirus

Hantavirusul este un tip de virus cu genom ARN monocatenar trisegmentat, ce face parte din familia Bunyaviridae. Este răspândit în principal de rozătoare și se transmite la oameni prin fluidele corporale și excrementele animalelor, provocând diverse boli.
Există mai multe tipuri de hantavirusuri, fiecare fiind asociat cu un anumit tip de rozătoare. Oamenii se pot infecta atunci când inspiră particule din urina, excrementele sau saliva infectate de rozătoare.
Infecția cu acest virus poate provoca trei tipuri principale de boală, în funcție de tulpina de hantavirus:
- febră hemoragică cu sindrom renal: o boală infecțioasă caracterizată prin febră, tendințe de sângerare și probleme cu rinichii; apare în principal în Europa și Asia;
- Nephropathia Epidemica: o afecțiune medicală care se manifestă în special la nivelul rinichilor; apare în Europa;
- sindromul pulmonar cu hantavirus: afectează inima și plămânii, ducând la respirație și probleme cardiace; apare în America).
Infecția cu hantavirus provoacă inițial simptome asemănătoare gripei, care pot evolua către o boală mai severă. Este important ca pacienții să înceapă tratamentul cât mai devreme posibil pentru a avea șanse mai mari de recuperare.
Cum se transmite hantavirusul
Oamenii se pot infecta cu hantavirus dacă intră în contact cu urina, fecalele sau saliva unei rozătoare purtătoare; acest lucru se poate întâmpla dacă o persoană:
- inspiră aer contaminat cu hantavirus atunci când curăță un spațiu în care sunt rozătoare;
- ia contact cu obiecte contaminate și apoi își atinge nasul sau gura;
- este mușcată sau zgâriată de o rozătoare infectată;
- mănâncă alimente contaminate.
Cele mai multe cazuri apar în zone rurale, în păduri, câmpuri sau ferme, habitate perfecte pentru rozătoare; animalele pot intra în case și hambare, unde pot lăsa urină sau fecale.
Transmiterea de la om la om este extrem de rară.
Care sunt simptomele infecției cu hantavirus
Incubația virusului este de aproximativ două săptămâni. În formele ușoare, infecția este adesea asimptomatică.
Febra este cel mai frecvent simptom în toate cele trei tipuri de boli și durează aproximativ trei – șapte zile. Alte simptome diferă între cele trei tipuri de boală:
Febra hemoragică cu sindrom renal și Nephropathia Epidemica: infecția cu hantavirus afectează rinichii și poate dura de la trei zile la trei luni pentru o recuperare completă; simptomele pot începe brusc și includ:
- febră;
- durere de cap intensă;
- durere abdominală;
- dureri de spate;
- mialgii (dureri musculare);
- greaţă;
- erupție cutanată.
Febra hemoragică cu sindrom renal poate dura mai mult și poate cauza sângerări și insuficiență renală; rata de mortalitate este între 1-15%. pot muri din cauza bolii.
Sindromul pulmonar cu hantavirus: infecția afectează plămânii și provoacă boli mai severe; aproximativ patru din zece pacienți pot muri din cauza bolii. Sindromul pulmonar are simptome diferite în stadiile incipiente și târzii ale bolii:
- simptome precoce:
- febră;
- oboseală;
- dureri de cap sau amețeli;
- dureri musculare, în special la mușchii mari ai coapselor, șoldurilor, umerilor și spatelui;
- greață, vărsături, diaree și dureri de stomac.
- simptome tardive (după patru – zece zile de boală):
- tuse;
- dificultăți de respirație.
Febra hemoragică cu sindromul renal are mai mute faze, și anume:
- Faza febrilă;
- Faza hipotensivă;
- Faza oligurică;
- Faza diuretică;
- Faza convalescentă.
Care sunt cauzele apariției infecției cu hantavirus
Oamenii pot fi infectați cu hantavirus atunci când inhalează sau își ating ochii, nasul, ori gura după ce au intrat în contact cu secrețiile unei rozătoare. În majoritatea cazurilor se întâmplă acest lucru prin activități în aer liber, cum ar fi camping, lucrul în fermă sau curățarea cabanelor de vară.
Când hantavirusul ajunge în plămâni, invadează vasele capilare, provocând sângerări. Plămânii se umplu cu lichid (edem pulmonar), ceea ce duce la disfuncții grave ale plămânilor și inimii.
Hantavirusul NU este răspândit prin:
- contact social;
- utilizarea ustensilelor de uz casnic;
- îngrijirea unei persoane cu hantavirus;
- de la un partener infectat în timpul unui contact sexual neprotejat;
- prin transfuzie de sânge.
Când e recomandat să consulți un specialist
Semnele și simptomele infecției cu hantavirus se pot agrava brusc și pot pune rapid viața în pericol.
Dacă aveți simptome asemănătoare gripei care se agravează progresiv în câteva zile, cereți de urgență sfatul medicului specialist în boli infecțioase, mai ales dacă știți că ați intrat în contact cu excremente sau urină de rozătoare, ori cu praf contaminat cu aceste substanțe.
Care sunt opțiunile de tratament pentru infecția cu hantavirus
Nu există un tratament specific pentru infecția cu hantavirus. Dacă medicul suspectează că pacientul are o boală provocată de infecția cu acest virus, va recomanda îngrijiri medicale de urgență, de preferință în secția de terapie intensivă, chiar înainte de diagnosticare.
Asistența medicală intensivă este esențială de la primele semne, deoarece pacienții care cu o boală acută declanșată brusc pot deceda.
Tratamentul ar trebui să includă:
- monitorizarea și reglarea funcției cardiace;
- administrarea fluidelor;
- furnizarea de oxigen suplimentar;
- intubarea și ventilarea dacă este necesar;
- dializă.
Pacienții suspectați de sindrom pulmonar cu hantavirus ar trebui să primească antibiotice cu spectru larg, chiar înainte de confirmarea diagnosticului. Tratamentul ar trebui să includă, de asemenea, medicamente pentru reducerea febrei și analgezice.
SURSA: medlife.ro