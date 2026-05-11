Ședința consiliului municipal Soroca: între tarife majorate, grupă de creșă deschisă, acuzații și supărări / VIDEO

Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului municipal Soroca, cu peste 40 de proiecte pe ordinea de zi. Printre acestea câteva au stârnit discuții mai aprinse: refuzul de a transmite în proprietatea statului, a unor terenuri pentru construcția unui sediu modern pentru Judecătoria Soroca, conform standardelor europene, raporturile despre activitatea SA „Regia Apă-Canal Soroca” și ÎM „DGLC Soroca” pentru anul 2025, majorarea tarifelor pentru evacuarea deşeurilor, ș.a.

Printre subiectele apreciate și votate de consilierii din majoritate și opoziție au fost și cele cu privire la raportul de activitate pentru anul 2025 ale Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din municipiul Soroca, ÎM „Soroceanca”, IP Centrul de Dezvoltare Locală și Regională mun. Soroca, dar și deschiderea unei grupe de creșă la IET nr.17, pentru anul 2025. Totodată majoritatea consilierilor au votat pentru evacuarea deşeurilor de către ÎM „DGLC Soroca” și a ratei de acumulare a deșeurilor de la obiectele de menire socială, de comerț și a instituțiilor cultural – comunale, astfel tarifele au crescut:

pentru consumatorii casnici (case la sol și apartamente) – 26,78 lei pentru o persoană (de la 24,40 lei);

• pentru consumatorii noncasnici (agenți economici) – 412,92 lei pentru 1 m³ (de la 380,94 lei);

• pentru consumatorii noncasnici (instituții publice) – 341,43 lei pentru 1 m³ (de la 308,79 lei);

• pentru deșeurile transportate de sine stătător de către consumatorii noncasnici (agenți

economici) – 193,35 lei pentru 1 m³ (de la 175,25 lei).

