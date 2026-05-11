Percheziții la Spitalul Raional Florești: mai mulți angajați ai instituției sunt cercetați de CNA și procurori pentru corupție și trafic de influență

Centrul Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de corupție ce vizează mai mulți angajați ai Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul Raional Florești”, suspectați de corupere pasivă și trafic de influență.

Potrivit materialelor cauzei, șeful Secției consultative a Spitalului este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace bănești de la pacienți și alți beneficiari pentru eliberarea unor îndreptări medicale urgente către instituții medicale republicane, certificate de concediu medical, precum și certificate necesare pentru prelungirea permisului de port-armă. Totodată, asistenta medicală superioară din cadrul aceleiași secții este cercetată pentru trafic de influență. Aceasta ar fi pretins, acceptat și primit bani de la candidați și conducători auto, susținând că poate influența membrii Comisiei de examinare medicală a conducătorilor de vehicule pentru emiterea concluziilor favorabile privind aptitudinea de conducere, fără efectuarea corespunzătoare a examinărilor medicale.

În cadrul măsurilor speciale de investigații au fost documentate și alte fapte infracționale comise de către angajați ai instituției, fiind pornite încă 11 cauze penale distincte, ulterior fiind conexate la dosarul de bază, informează cna.md

În această dimineață, ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale persoanelor vizate, inclusiv la: șeful Secției consultative, două asistente medicale, un medic neurolog, contabilul-șef al Centrului Medicilor de Familie Florești, precum și la alte persoane fizice beneficiare ale serviciilor medicale investigate.

La această etapă, perchezițiile continuă, iar persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele cauzei.

Amintim că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitivă de judecată.