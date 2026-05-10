Raportul Medicilor Fără Frontiere: malnutriția din Gaza provoacă consecințe dramatice asupra mamelor și copiilor

Criza malnutriției provocată de blocada impusă de Israel în Fâșia Gaza are efecte devastatoare asupra femeilor însărcinate, nou-născuților și copiilor mici, arată o analiză publicată de organizația umanitară Médecins Sans Frontières (MSF). Datele colectate de echipele medicale ale organizației indică o creștere alarmantă a numărului de avorturi spontane, nașteri premature și decese în rândul sugarilor, toate asociate cu malnutriția severă provocată de lipsa alimentelor și a accesului la servicii medicale în Gaza.

Potrivit raportului, între sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2026, în patru centre medicale susținute de MSF au fost înregistrate niveluri crescute de avort spontan și mortalitate neonatală în rândul femeilor afectate de malnutriție în timpul sarcinii. Totodată, medicii au constatat întreruperi frecvente ale tratamentelor pentru copiii subnutriți, din cauza insecurității și a deplasărilor forțate ale populației.

„Criza malnutriției este în totalitate fabricată”, a declarat Mercè Rocaspana, responsabilă medicală MSF pentru situații de urgență. „Înainte de război, malnutriția în Gaza era aproape inexistentă.”

MSF afirmă că aceste efecte sunt legate direct de blocarea accesului la alimente, apă și ajutor umanitar, dar și de distrugerea infrastructurii civile și medicale. Organizația susține că restricțiile impuse asupra intrării bunurilor esențiale au agravat dramatic condițiile de trai și sănătatea populației.

Datele analizate de MSF arată că, între octombrie 2024 și decembrie 2025, 513 sugari cu vârsta sub șase luni au fost internați în programe terapeutice pentru malnutriție în două centre medicale din Khan Younis. Dintre aceștia, 91% prezentau risc sever de dezvoltare deficitară. Până la sfârșitul anului 2025, doar 48% dintre copiii ieșiți din program au fost declarați recuperați, în timp ce 7% au murit, iar 32% au abandonat tratamentul din cauza deplasărilor și insecurității.

Într-o altă analiză, realizată pe baza datelor a 201 femei ale căror nou-născuți au fost tratați în secțiile de terapie intensivă neonatală ale spitalelor Nasser și Al-Helou între iunie 2025 și ianuarie 2026, peste jumătate dintre femei au fost afectate de malnutriție în timpul sarcinii. Un sfert dintre ele sufereau încă de malnutriție în momentul nașterii.

Potrivit raportului, 90% dintre copiii născuți de mame afectate de malnutriție au venit pe lume prematur, iar 84% au avut greutate mică la naștere. Mortalitatea neonatală în acest grup a fost de două ori mai mare decât în cazul copiilor născuți de femei fără probleme de malnutriție.

MSF amintește că înainte de război nu existau centre specializate pentru tratarea malnutriției în Gaza. Primele cazuri de subnutriție infantilă au fost identificate abia în ianuarie 2024. De atunci și până în martie 2026, organizația a inclus în programe de tratament pentru malnutriție acută aproape 5.000 de copii și peste 3.400 de femei însărcinate sau care alăptează.

Raportul mai arată că situația alimentară s-a agravat după încetarea armistițiului din ianuarie 2025. În mai 2025, numărul punctelor de distribuție a alimentelor în Gaza a scăzut de la aproximativ 400 la doar patru, operate de Gaza Humanitarian Foundation. În paralel, restricțiile asupra camioanelor comerciale cu alimente au limitat drastic accesul populației la hrană.

Organizația susține că distribuția ajutoarelor a devenit „militarizată și mortală”, iar multe persoane au fost rănite sau ucise în timp ce încercau să obțină hrană.

În august 2025, sistemul Integrated Food Security Phase Classification (IPC) a declarat oficial foamete în Gaza – prima declarată vreodată în Orientul Mijlociu. Potrivit estimărilor IPC, aproximativ trei sferturi din populația enclavei se confrunta cu insecuritate alimentară acută până la sfârșitul anului 2025.

MSF acuză autoritățile israeliene că folosesc restricționarea alimentelor și a ajutorului umanitar ca instrument de control asupra populației civile și solicită Israelului, precum și aliaților săi, inclusiv SUA, să permită intrarea neîntreruptă a ajutoarelor vitale în Gaza.