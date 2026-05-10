Jos cortina! EFA câștigă ultimul meci din campionat, iar visul promovării este transferat pentru sezonul viitor

Cum și era de așteptat, în ultimul meci de pe teren propriu fotbaliștii de la EFA a luat cele trei puncte puse în joc, deși…toată lumea se aștepta la un scor mai mare în confruntarea cu echipa care mereu pierdea cu scoruri de hochei. La Visoca, însă, bălțenii de la FC Olimpia și-au vândut scump pielea, gazdele reușind să se desprindă pe tabelă doar spre sfârșitul partidei. Golurile au fost marcate de Alexei Diordiev (minutul 78) și Vasile Pașa (89).

Conform informației furnizate de Federația Moldovenească de Fotbal, celelalte meciuri din ultima etapă, Liga a 2-a, zona Nord, s-au terminat astfel: CF Edineț – Vulturii Cutezători 4-4. Au marcat: Serghei Popovici (7), Denis Bîzga (33, 45), Alexei Ciumac (67-penalty) / Denis Secureanu (54-penalty), Serghei Ivanov (57, 60), Dumitru Maga (74); FC Steaua Nordului – FC Grănicerul 5-0; Au marcat: Vladimir Oleinic (6, 67), Evgheni Țiverenco (39), Dmitri Popovici (53), Valentin Ceavdari (90-penalty); CSFCJT Atletico – FC Țarigrad 0-3. Au marcat: Vadim Prisăcaru (34, 87), Valentin Fedco (77); FC Speranța Drochia – CF Locomotiva Ocnița 6-2. Au marcat: Serghei Mișcov (5, 69), Mihail Șodrîngă (18), Evgheni Usatenco (62), Stanislav Carazanu (74), Tito Șestovschi (90+1) / Artiom Denisiuc (7), Vladislav Boiciuc (48). În minutul 39 Vladislav Boiciuc (CF Locomotiva Ocnița) n-a transformat un penalty.

Astfel, clasamentul final se prezintă astfel:

Dan AOLEI