Cum scapi de furnicile din casă: Cele mai eficiente metode naturale

Odată cu venirea verii, tot mai multe persoane observă furnici în bucătărie, pe balcon sau în diferite colțuri ale casei. Specialiștii spun că insectele apar acolo unde găsesc hrană, umiditate și locuri potrivite pentru a-și forma trasee și cuiburi. Dacă nu sunt înlăturate la timp, furnicile se pot înmulți rapid.

Furnicile pătrund în locuințe prin spațiile mici din jurul ferestrelor, prin fisuri din pereți, conducte de ventilație sau chiar prin cabluri și vegetație. De multe ori, apariția lor poate indica existența umezelii sau a lemnului deteriorat în casă.

Un semn că în locuință există un cuib de furnici este apariția acestora și în timpul iernii. În mod normal, furnicile hibernează în sezonul rece, iar prezența lor în casă poate arăta că ele și-au construit un cuib în interior.

Pentru a identifica locul din care provin, oamenii sunt sfătuiți să urmărească traseul furnicilor și să verifice zonele umede sau lemnul afectat. Specialiștii spun că o colonie poate avea nevoie de câțiva ani pentru a se dezvolta complet și pentru a provoca probleme serioase.

Există mai multe metode naturale prin care furnicile pot fi alungate. Printre cele mai cunoscute se numără lămâia, oțetul alb, zațul de cafea, salvia sau uleiurile esențiale de mentă și lavandă. Mirosurile puternice le deranjează și le fac să evite anumite zone.

O altă metodă folosită este presărarea sării sau trasarea unor linii cu cretă în locurile pe unde trec insectele. De asemenea, oamenii folosesc lipici lichid sau soluții preparate din apă, detergent și alcool pentru a bloca traseele furnicilor.

Pentru cuiburile descoperite în apropierea casei, unii aleg să toarne apă fierbinte amestecată cu săpun. Alte persoane folosesc acid boric combinat cu zahăr sau miere, metodă care poate distruge întreaga colonie.

Specialiștii recomandă și câteva măsuri simple de prevenire. Resturile de mâncare nu trebuie lăsate la vedere, iar zahărul și dulciurile trebuie păstrate în recipiente închise. Totodată, fisurile din pereți trebuie acoperite, iar locuința trebuie aerisită și menținută uscată.

Curățenia și eliminarea surselor de hrană rămân cele mai importante metode prin care furnicile pot fi ținute departe de casă.