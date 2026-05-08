Apa din robinetele sorocenilor are un miros specific, dar…este potabilă

Victor Cobăsneanu
Mai mulți locuitori ai municipiului Soroca ne-au comunicat că, apa din robinetele lor, chiar dacă este cristalină, are un miros specific. Oamenii s-au interesat dacă această apă este potabilă.

Contactat de noi, directorul tehnic al Societății pe Acțiuni „Regia Apă-Canal Soroca”, Igor Focșa, ne-a relatat că, după analizele de laborator s-a constatat că apa livrată întreprinderii de ÎIS „Acva-Nord” are un miros specific, dar este potabilă.

  Din partea redacției: Pentru orice eventualitate, ar fi bine să filtrăm și să fierbem apa din robinete or, pe timp de vară sunt posibile orice fel de surprize, inclusiv neplăcute. Dacă ținem cont de faptul că, câteva luni în urmă am avut o catastrofă ecologică pe Nistru…


Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
