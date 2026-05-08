În Monitorul Oficial a fost publicat Proiectul în conformitatea cu care fermierii vor putea beneficia de ajutor financiar pentru compensarea accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie-31 mai 2026.

În această ordine de idei, executivul a alocat 110 milioane de lei din Fondul de rezervă, bani care vor ajunge la agricultori pentru a-i ajuta să susțină lucrările de primăvară și activitățile din sectorul zootehnic. Compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilite pentru anul 2026, în mărime de 3.978,95 lei per tonă, în limita bugetului de 110 milioane de lei. Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200 mii lei.